FHMZ: Danas oblačno, narednih dana kiša

U našoj zemlji danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu do 2, a dnevna od 1 do 5, na jugu zemlje do 11 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko -3, a dnevna oko 1 stepen.

Narednih dana kiša

U utorak u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili susnježicom u nižim i snijegom u višim područjima. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 4, a dnevna od 0 do 6, na jugu zemlje do 9 stepeni.

U srijedu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U kasnim večernjim satima slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na krajnjem sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu do 3, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 10 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza i dalje je dosta loša. Hladno vrijeme većim dijelom dana, kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovat će jačanje tegoba, stoga je poželjno umanjiti aktivnosti i boravak na otvorenom. Mada će preovladavati sjeverno strujanje, smanjenje naoblake i djelimično razvedravanje, uz kraće sunčane periode, ipak će pozitivno djelovati na raspoloženje stanovništva. Iz FHMZ-a upozoravaju na primjerenu zaštitu od niskih temperatura, posebno tokom jutra. Iako ne tako izrazito, na jugu malo toplije i ugodnije u odnosu na unutrašnjost zemlje.