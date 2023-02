Dodik: Mjesto ministra vanjskih poslova korišteno je za reprezentaciju ličnih i stranačkih interesa

Nakon sastanka predsjednika RS i SNSD-a Milorada Dodika i ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića u Palati RS oni su se obratili su se medijima.

Kako je istakao Dodik govorilo se o svim otvorenim pitanjima i kako je rekao ovo je dobra praksa.

Smanjiti nesporazume

- Ovo će pomoći u budućnosti da lakše usaglasimo stavove i smanjimo nesporazume. Veoma smo efikasno, kroz mehanizam koji smo ranije dogovorili, došli do formiranja Vijeća ministara BiH, koje je već stavljeno u funkciju i ispunjavaju obaveze i da nas čekaju otvorena pitanja za poslove koje se na nivou BiH trebaju da rješavaju - kazao je Dodik.

Istakao je da je osnovni princip da se redovno konsultuje o svakom otvorenom pitanju.

- Bit će pitanja koja na političkom nivou prave razliku i dogovorili smo se da to ne potenciramo to kao glavnu crtu naših dogovora. Glavna linija odnosa je da uspostavimo saradnju. Ako imamo problema sa vanjskopolitičkim pitanjima to nas ne spriječiti da na unutrašnjopolitičkim pitanjima ne postignemo kvalitet odlučivanja u skladu sa zakonom i nadležnostima. Upravo smo se dogovorili, poslao sam jednu grupu pravnika i napravit ćemo jedan mehanizam kako ćemo brzo u skladu s nadležnostima kako ne bi dolazilo do zastoja - rekao je Dodik.

Poželio sreću Konakoviću

Dodao je da poželio Konakoviću dobre rezultate.

- Mjesto ministra je ranije korišteno za reprezentaciju ličnih, porodičnih i stranačkih interesa, to nije BiH. Razgovarali smo i o strukturama u ministarstvu i na nivou ambasada. Treba da na prva tri mjesta budu predstavnici konstitutivnih naroda i to treba da se vrati u praksu. Prethodna gospođa je to sve devalvirala i pravila porodične i stranačke ambasade. Uloga ministra vanjskih poslova je veoma važna u smislu dnevnih kontakata - istakao je.

Ponovio je da neće biti saglasnosti o pitanjima kao što je pitanju sankcija Rusiji.