FHMZ: Poslijepodne kiša, negdje moguć i snijeg

U Bosni i Hercegovini danas umjereno pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se prije podne u sjevernim i istočnim područjima. Poslije podne u nizinama Bosne sa slabom kišom, u višim područjima sa slabim snijegom. Vjetar slab, prije podne jugo, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu do 13 sepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Poslije podne, očekuje se postupno naoblačenje i padavine. Jutarnja temperatura oko -3, a najviša dnevna temperatura oko 4 stepena.

Narednih dana oblačno sa kišom i snijegom

U petak u Bosni i sjeveru Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne lokalno u Bosni sa susnježicom i slabim snijegom, a u nizinama sa slabom kišom. U većem dijelu Hercegovine vedro. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom i slabim snijegom. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8, na jugu zemlje do 13 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Tokom prijepodneva većina populacije će se osjećati bolje, a hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba. U drugom dijelu dana, usljed približavanja promjene, kod osjetljivih osoba moguće su reakcije poput glavobolje, reumatskih bolova i nervoze, a opšta slika će sa dolaskom noći dodatno pogoršati.