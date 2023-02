Papić: Zašto niko ne pita kako je SDA došla do 13 poslanika u Klubu Bošnjaka u Domu naroda?

O turbulencijama na domaćoj političkoj sceni govorio je Žarko Papić, direktor NVO Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), član redakcije Forum Bosnae i politički analitičar za O kanal.

Sporazum i partnerstvo

Posjeta Banjoj Luci dok Osmorku potresaju turbulencije i kada je Dodik jasno kazao da ne postoji koaliciija na državnom niovu, zbog čega sada?

- Mislim da je ta posjeta korisna i dobra. Definitivno se zna oko čega postoji saglasnost i oko čega ne postoji. Zna se da će Osmorka, ili Šestorka, sa jedne strane i SNSD sa druge da će raditi na tome na onome gdje je moguće da dođe do saglasnosti rješavaju. To što je Dodik rekao da nema koalicije nije ništa novo. Riječ je o sporazumu i partnerstvu. Nije to čvrsta koalicija na kakve smo navikli u normalnim demokratskim zemljama. Mislim da je korisno što je Konaković u dva svojstva posjetio Dodika i to je malo relaksirajuće. Postoje prostori za dogovor.

Pat-pozicija

Osmorka, sedmora sada, već su na klimavim nogama, ponovo se traži SDA kao taj neki stari partner. Hoće li Federacija i naredne četiri godine biti taoc političkih igara, šta možemo očekivati?

- Bojim se da su velike šanse da FBiH ostane u nekoj vrsti pat-pozicije. Osmorka jeste u krizi i ta će se kriza reflektovati na krizu vlasti u Federaciji od sada pa, bojim se, jako dugo. Šetorka je na vlasti na nivou BiH, Ukoliko ovdje dođe do mješane kombinacije sa SDA tada neće biti linije kontinuiteta funkcionalnosti. Bilo bi veoma loše da u Vladu FBiH uđe i SDA. Pitam sve nas: Zašto se niko ne pita kako je SDA došla do 13 poslanika u Klubu Bošnjaka u Domu naroda? Dva je ukrala direktno, a jednog na pola. Ako je riječ o Šmitovoj intervenciji onda je morao intervenisati tada. To je politički kriminal. Da se ispita je li politički kriminal, i ako nije da ja budem odgovoran što sam ovo rekao. Tako se došlo do većine. Maske su pale. Ne zaboravite, SDA je tražio da se Domovi naroda u federaciji svedu na nivo Vijeća naroda u RS. Komšić i DF su tražili da se ukinu Domovi obzirom na građanski pristup - rekao je Papić.

