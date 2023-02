Obilježena 14. godišnjica mekteba za predškolski uzrast "Vildan"

- Na taj način ih pripremamo za nastavak obrazovanja u školi i mektebu, ali i da u budućnosti budu korisni članovi društva i Zajednice. Ambijent u kojem odrastaju ih čini najuspješnijim prvačićima školi, na šta smo posebno ponosni - kazao je on.

Hafiz Camić je izrazio zahvalnost učiteljicama na trudu koji ulažu u radu s djecom, kao i roditeljima koji povjeravaju svoju djecu na odgajanje i čuvanje Islamskoj zajednici.

Značajna sredstva

- Rijaset Islamske zajednice, kao i Medžlis Janja, ulažu značajna materijalna sredstva u ovaj projekat, zajedno s roditeljima naših polaznika, shvatajući važnost ovakve vrste odgoja i obrazovanja - poručio je, između ostalog, hafiz Camić.

Ideja o osnivanju mekteba za predškolski uzrast, prvog takvog mekteba na području Janje i manjeg bosanskohercegovačkog entiteta, javila se 2008. godine, da bi se u januaru 2009. godine i počelo s radom.

Danas „Vildan“ pruža djeci cjelodnevni boravak sa četiri učiteljice.

- Djeca su podijeljena u tri grupe po uzrastima. Prva grupa su najmlađi polaznici uzrasta od jedne do tri godine, srednju grupu čine djeca uzrasta tri do četiri i po godine i treća grupa su najstariji polaznici od četiri i po godine pa do polaska u školu. Sa svakom grupom učiteljice rade usmjerene aktivnosti koje su prilagođene uzrastu“, objasnila je Almedina Durgutović, rukovodilac „Vildana“.

Upisano 35-36 polaznika

S obzirom da je ovo jedina predškolska ustanova na području Janje, potražnja je velika i uvijek imaju djece na čekanju za upis.

- Posljednjih nekoliko godina broj djece je konstantan i shodno našim kapacitetima u „Vildan“ je uvijek upisano 35-36 polaznika. Po dosadašnjem iskustvu roditelji su jako zadovoljni jer djeca svakodnevno uče osnovne stvari o našoj vjeri pored toga što prođu kroz program koji ih pripremi za polazak u školu - naglasila je Durgutović.

Mekteb za predškolski uzrast u Janji poslužio je kao primjer i za druge slične ustanove koje su kasnije osnovane u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.