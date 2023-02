Održana sjednica o zekatu, sadekatul-fitru i kurbanu

Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini jučer je u Brčkom održalo 2. tematsku sjednicu na kojoj je raspravljano o zekatu, sadekatul-fitru i kurbanu.

Sjednicom je predsjedavao reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović, a nakon podnesenih referata i diskusija, Vijeće muftija je usvojilo sljedeće zaključke:

1. Zekat, sadekatul-fitr i kurban su obredi (ibadeti) koje muslimani vjerno i dosljedno izvršavaju od vremena poslanika Muhammeda, a.s., do današnjih dana. Ulul-emr ima pravo i obavezu da muslimanima osigura adekvatne uslove za izvršavanje ovih obreda. Institucionalnim prikupljanjem i raspodjelom zekata i sadekatul-fitra Islamska zajednica kroz Fond Bejtul-mal organizira izvršavanje ovih ibadeta shodno izvornoj Poslanikovoj, a.s. praksi i praksi hulefai-rašidina.

Vijeće pohvalilo saradnje

2. Samo institucionalnim prikupljanjem zekata u Fond Bjetul-mal i njegovom institucionalnom distribucijom ostvaruje se punina intencija propisa o zekatu i sadekatul-fitru.

3. Vijeće muftija naglašava da se organiziranim prikupljanjem zekata na poljoprivredne proizvode upotpunjuje izvršavanje propisa o zekatu. Vijeće pohvaljuje nivo međusobne saradnje svih organizacionih jedinica tokom prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode, njegovog transporta, skladištenja i podjele. Dosadašnji rezultati ukazuju na svijest vjernika, davaoca zekata na poljoprivredne proizvode, o važnosti ovog ibadeta.

Podrška koordiniranom načinu vođenja akcije

4. Vijeće muftija izražava podršku koordiniranom načinu vođenja akcije kurbana s nivoa Rijaseta i uprava medresa. Organizirani način klanja kurbana je usmjeren na vjernike koji nisu u prilici izvršiti čin žrtvovanja kurbana u okviru svog domaćinstva. Ova akcija kroz otkup stoke domaćih proizvođača osnažuje održivi opstanak bošnjačkih povratnika i svojim efektima kontinuirano pomaže učenicima, studentima i svim generacijama i grupama socijalno-ugroženih stanovnika Bosne i Hercegovine.

5. Vijeće muftija ukazuje na značaj Ureda za društvenu brigu koji sredstvima iz Bejtul-mala pomaže socijalno ugroženim kategorijama našeg društva te time upotpunjuje socijalno-humanitarnu misiju Islamske zajednice.

6. Vijeće muftija insistira na daljnjem jačanju institucionalne saradnje organa i ustanova Islamske zajednice u dijaspori i Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Sjednici su prisustvovali zamjenik reisul-uleme Enes ef. Ljevaković, muftije te glavni imami Islamskih zajednica Bošnjaka u dijaspori i rukovodioci organizacionih jedinica u Rijasetu IZ.

Analizirane važne teme

Domaćin sjednice bili su Muftijstvo tuzlansko i Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Brčko.

Muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović je nakon sjednice kazao da su se na sjednici analizirale i raspravljale važne teme za misijsko djelovanje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Zahvalivši reisu-l-ulemi, muftija Fazlović iskazao je zadovoljstvo što je sjednica održana u Brčkom, čime se osnažuje i institucionalni rad na terenu i šalje snažna poruka aktivistima koji požrtvovano sudjeluju u misiji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Također, ovom prilikom ukazao je i na sve veći značaj socijalne dimenzije u misiji Islamske zajednice koja sredstvima iz Bejtul-mala nastoji pomoći građanima Bosne i Hercegovine.