Fikret Grabovica za "Avaz": Kad čujem laži o Markalama sjetim se riječi Dobrice Ćosića

Oni uporno tvrde da je više. I tako, to su te laži, prevare, podvale, razni metodi kako bi završili projekat započet 1992. godine. Znamo u šta su krenuli da je to bio projekat stvaranja velike Srbije. Nisu uspjeli, evo pokušavaju već godinama i koliko će to trajati zavisi i od međunarodne zajednice a dobrim dijelom i od nas - ističe Grabovica.