Murat Tahirović za "Avaz": Laž je ono što Dodik tvrdi

Sreća naša pa imamo Međunarodni sud, kazao za portal "Avaza" predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović, komentirajući sramotnu izjavu Milorada Dodika o zločinu na Markalama. Dodik je danas ponovio bezbroj puta izgovorenu laž da su za Markale lažno optuženi Srbi, te da će krivci biti poznati kad - tad.



- Međunarodni sud nije bošnjački, u tom sudu sjede sudije i Rusi, i Kinezi, i Amerikanci, ali i mnoge druge odgovorne, profesionalne a prije svega pravedne sudije. Oni su nedvojbeno utvrdili da je granata na Markale ispaljena sa položaja VRS - kaže Tahirović.

On podsjeća i na dio presude Pretresnog vijeća koje je u presudi Radovanu Karadžiću zaključilo da je "na osnovu ostataka granate, konkretno stabilizatora granate, ustanovljeno da je stabilizator čvrsto zabijen u asfalt i to do dubine 9 centimetara.