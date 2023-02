Habibija: Ostavljen sam od stranaka Osmorke da se sam borim

Adnan Habibija, kandidat SDP-a za gradonačelnika Bihaća priznao je poraz. Zahvalio je biračima i konstatovao da Bihać nije spreman za promjene. Čestitao je kandidatu Pomaka Elvedinu Sediću na pobjedi tvrdeći da Bihaću želi napredak.

- Nije sramota pasti, sramota je ne ustati - rekao je on tvrdeći da je nedopustio da se na izbore odazvalo tek nešto više od 16 hiljada birača.

"Žrtva neprincipijelnih koalicija"

Tvrdi i da je žrtva neprincipijelnih koalicija, te da je bio sam.

- Ostavljen sam od stranaka Osmorke da se sam borim protiv velikih mašinerija, Pomak i SDA - rekao je Habibija.

Rekao je da je prethodnih šest godina Bihać stagnirao te je konstatovao da su birači pokazali da je to dobro.

- Građani su pokazali da i nakon što je Šuhret Fazlić otišao sa mjesta gradonačelnika u Skupštinu kantona i tako prouzrokovao dodatne troškove, da je to ispravno - kaže Habibija tvrdeći da on misli da je to duboko pogrešno.

"SDA bojkotovao svog kandidata"

Osvrnuo se i na rezultat kandidata SDA Hamdije Abdića Tigra.

- Očito je dio SDA bojkotovao svog kandidata. Niko me ne može ubijediti da je to tako, ako uzmemo u obzir da je predsjednik Kantonalnog odbora SDA i Kamenica i da tamo kandidat POMAK-a vodi za gotovo 50 posto - kaže Habibija.

Tvrdi neće odustati i najavljuje povratak SDP-a za dvije godine.