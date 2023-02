Prodanović: Ne može biti civilizacijska vrijednost da se neko hvali da u vlasti u Bratuncu nemamo Bošnjaka

Novi načelnik općine Bratunac Lazar Prodanović zahvalio se građanima koji su mu dali svoj glas, ali i onima koji nisu glasali za njega, uz obećanje da će biti načelnik svih građana, bez obzira na političku, vjersku ili nacionalnu opredijeljenost. Cilj mu je da stabilizira situaciju, jer smatra da su tenzije, koje su izazivane posljednje dvije godine, nepotrebne.

- Već su u toku pripreme tima mladih ljudi sa profesionalnim integritetom, koji će obavljati poslove u opštinskoj administraciji – kaže Prodanović.

Izgradnja obilaznice

Uz neupitnu podršku predsjednika i Vlade RS planira izgradnju novog obdaništa, ali i obilaznice oko Bratunca za rasterećenje saobraćaja kroz grad, te obaloutvrdu na lijevoj obali Drine. U pripremi su projekti vezani za uličnu rasvjetu, trotoare, izgradnju fasada i druge probleme u gradu, te razvoj sporta kojem dosadašnja vlast nije posvećivala veliku pažnju.

- Značajne aktivnosti odnose se i na pomoć socijalno ugroženim osobama, koje na području opštine ima 460, koje koriste tuđu njegu i pomoć, ali i porodicama koje su u stanju socijalne potrebe zbog jako niskim primanjima. Tu prvenstveno mislim na penzionere, kojih ima više od 800 čija je penzija niža od 300 KM. Planirali smo i izgradnju bescarinske industrijske zone, za koju postoji projekat, postoje sredstva za eksproprijaciju zemljišta. Danas sam razgovarao sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH, koji će pomoći u ovim aktivnostima. Uključujući i pomoć u brendiranju proizvodnje maline, po kojoj je Bratunac poznat ne samo u RS i BiH već i regionu – dodaje Prodanović.

Za svakog novog zaposlenog u budžetu će biti planirana sredstva za poreze, doprinose i lokalne takse za godinu dana, pod uvjetom da ga poslodavac primi na period od najmanje tri godine.

- Razmišljamo o organizovanju investicione konferencije za ovaj prostor. Bratunac ne možemo posmatrati izolovano, već govorim i o Srebrenici, Milićima, Vlasenici i Zvorniku. Imajući u vidu paralelne veze RS i Srbije, konferencija bi obuhvatila i Ljuboviju, Mali Zvornik i Bajinu Baštu. To će se rješavati na višim nivoima, ali mi ćemo podstaći to – kaže Prodanović.

Pobjeda na 29 od 31 biračkog mjesta

Prodanović je na izborima imao podršku i sa biračkih mjesta gdje većinski žive Bošnjaci, a budući načelnik Bratunca kaže da mu je važan svaki građanin. Od 31 biračkog mjesta pobijedio je na 29, a na preostala dva njegov protukandidat Srđan Rankić imao je pet glasova više.

- Ne može nam biti civilizacijska vrijednost to što se opozvani prethodnik ponosio s tim da je to prva vlast poslije izbora u kojoj nema Bošnjaka. Participacija u lokalnoj vlasti bit će jasno definisana statutom opštine, u skladu sa brojem odborničkih mjesta. Trebaju nam svi ljudi, a ne da provodimo retoriku koja je često paravan za neke druge aktivnosti. Raduje me podrška. Ovo nije priča o Lazaru Prodanoviću, već da su građani jasno rekli - ne ličnim interesima i korupciji, jer javni zvaničnik mora služiti opštem interesu – ističe Prodanović.

Poruke novog načelnika Bratunca najavljuju drugačije odnose u dijelu BiH gdje su se često, na različite načine, proizvodile tenzije između Srba i Bošnjaka. Tako je nedavno plasirana informacija da će susjedna Srebrenica izgubiti status općine i postati mjesna zajednica Bratunca.

- Ja ne znam ko je izašao sa takvim nepotrebnim i nemogućim informacijama. Srebrenica je imala tragičnu prošlost, najtragičniju u BiH, ali bez obzira na demografski deficit uvjeren sam da postoji 30 opština u BiH koje imaju manje stanovnika. Srebrenica ima beskrajno važan potencijal, od rudnih bogatstava, šumskog bogatstva i banjskih potencijala, koje treba staviti u funkciju svih građana pa stvoriti ambijent da nam se nikada ne desi nešto što je obilježilo blisku, tragičnu prošlost tog grada – ističe načelnik Bratunca Lazar Prodanović.