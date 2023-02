Reisu-l-ulema Kavazović: Mi ćemo jasno govoriti i boriti se za našu zemlju

Bosna se još uvijek bori, još joj rade o glavi i treba joj svaki njen čovjek, imami, stoga, imaju i historijsku ulogu u toj borbi - izjavio je danas reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović.

Reisu-l-ulema Kavazović prisustvuje naučnom skupu "Uloga i značaj imama u procesu povratka", koji se danas u organizaciji Udruženja ilmijje Islamske zajednice održava u Sarajevu.

Izazovi s kojima se suočavaju

U svom obraćanju prisutnim, reisu-l-ulema je podsjetio su su se netom po završetku agresije na Bosnu i Hercegovinu mnogi željeli vratiti u mjesta iz kojih su protjerani, a da su imami bili svjesni svoje uloge u procesu povratka.

- Povratak je dobivao na zamahu i događao se, skoro isključivo, samo tamo gdje su se vraćali imami i gdje je iznova nicao džemat. Ne mogu a da, kao reisu-l-ulema, ne izrazim svoje divljenje našim imamima. Lično su mi poznati mnogi izazovi s kojima su se imami u raznim mjestima suočavali na početku svoga povratka, pri ponovnom učenju ezana, prvim okupljanjima džematlija. Za to je bila potrebna ne samo posvećenost i odlučnost, već i hrabrost. I imami su je pokazivali, naročito mlađi među njima. Da se oni nisu tako postavili, mnogi od džemata više ne bi postojali, uvjeren sam u to. Danas bi bili obrasli u šikare i korov. Ovo je nešto na šta smo ponosni, ali je to i lekcija generacijama koje će doći - kazao je reisu-l-ulema, dodavši da se ovaj fenomen može sagledavati iz više uglova.

Bolji uvjeti za rad

Ocijenio je da da uloga imama tu nije završila i da ona nikad ne završava.

- Danas bijemo bitku da u mjestima u koja smo se vratili osiguramo bolje uvjete života. Trudimo se da svojim imamima osiguramo što bolje uvjete za rad. Znamo da u mnogim slučajevima to nije dovoljno, ali ćemo nastojati poboljšati koliko budemo mogli. Trebamo ostati sa svojim narodom, hrabriti ga i duhovno oporavljati, zajedno s našim narodom rješavati probleme s kojima se suočavamo, koliko možemo, i pobuđivati u narodu svijest o sebi i svojim vrijednostima. Bosna se još uvijek bori, još joj rade o glavi i treba joj svaki njen čovjek. Imami, stoga, imaju i historijsku ulogu u toj borbi - naglasio je reisul-ulema.

Kazao je da smo svih ovih godina svjedočili pritisku na naš narod, da ga se zaplaši, da odustane od svog prava na rodnu grudu.

- Nažalost, neke od nas su u tome i obeshrabrili. Uporedo s tim, vršili su veliki pritisak na imame, ciljano. Svjedočimo tome i ovih dana, na primjeru glavnog imama Amira Mahića iz Kozarca. Podsjećam nas da zločini koji su počinjeni od vojske i policije RS-a za prve žrtve su im poslužili imami, koje su ubijani na najsvirepiji način. Uprkos svim pritiscima, koje poduzimaju i ovih dana i u buduće neće nas zaplašiti ili ušutkati, mi ćemo jasno govoriti i boriti se za našu zemlju, zajedno s našim narodom - istaknuo je reisul-ulema.

Poražene politike

Dodao je da je uvjeren da će proći vrijeme politika koje su sada na sceni i koje nastoje ugušiti sve što ima bosansko obilježje.

- One će otići sa scene, akobogda poražene, a mi ćemo ostati. Zato ovi referati, koji će danas biti podneseni ovdje na ovom skupu, treba da se objedine i publiciraju. Oni će biti vjerodostojan izvor za kasnije proučavanje ovovremenih događanja i otkrivat će kako su golemu ulogu u njima imali imami. Pozitivnu ulogu, možda dijelom i presudnu u opstanku Bosne i Hercegovine. Ta uloga je veoma važna za nas danas, a biće važna i u budućnosti. Jer ako mi budemo uradili ono što je do nas, i Allah će uraditi ono što je do Njega. A on je rekao: A Mi smo se obavezali pomoći vjernike! - poručio je danas reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović, javila je MINA.