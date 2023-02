Samir Suljagić jedan je od kandidata za direktora OSA-e BiH!

Samir Suljagić, kadar SDP-a, jedan je od kandidata za novog direktora Obavještajno - sigurnosne agencije BiH (OSA).

U toku je, saznaje portal "Avaza", sastanak na kojem se dogovara zajedničko rješenje koalicionih partnera stranaka okupljenih oko trojke.

Samir Suljagić rođen je 1968. godine u Ilijašu. Po struci je socijalni radnik, a to zvanje je stekao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

On je od 1992. do 2001. bio uposlenik Agencije za istraživanje i dokumentaciju BiH, a od 2003. do 2005. je bio uposlenik Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo. Od 2005. do 2014. bio je direktor Kantonalne Javne ustanove „Disciplinski centar za maloljetnike“.

Od decembra 2019. godine je na čelu JU Zavod Pazarić.