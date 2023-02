Ledeno jutro u BiH, temperature i do -11 stepeni

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko -9, a najviša dnevna oko -2 stepena.

Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između -11 i -5, na jugu do 1, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 3, na jugu do 7 stepeni.

U Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima razvedravanje. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano.

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -4, na jugu zemlje do 1, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 4, na jugu zemlje do 8 stepeni.

Za subotu se u Bosni i Hercegovini najavljuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana povećanje oblačnosti. Vjetar slab sjevernog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između -9 i -3, na jugu zemlje do 2, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 6, na jugu zemlje do 10 stepeni.

U nedjelju se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom i kišom, a na planinama sa slabim snijegom. U Hercegovini pretežno sunčano.

Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -1, na jugu zemlje do 2, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 6, na jugu zemlje do 10 stepeni.