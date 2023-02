Čović: Ne vidim nijedan razlog da Šmit interveniše

Lider HDZ-a BiH Dragan Čović komentirao je formiranje vlasti u FBiH poručivši da ne vidi nijedan razlog da visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) interveniše, naglasivši da sigurno idu u uspostavu Vlade FBiH.

On je reagirao na pozive stranaka Osmorke da kod uspostave vlasti u Federaciji BiH, Šmit dodatno interveniše.

Bez razloga

- Ne vidim nijednog razloga. Mislim da je visoki predstavnik intervencijama uradio ono što je trebao. Mi ćemo vjerovatno u naredna dva dana imati premijera i dva zamjenika koji će imati mandatara. Ići će se u uspostavu Vlade. Ne vidim nijednog razloga da bilo ko interveniše - kazao je Čović za RTV HB.

Izjavu Bakira Izetbegovića kako Dodika i njega treba svesti na pravu mjeru nije želio komentirati.

- Ne znam, stvarno, nikad nisam to komentarisao. Čuo sam neki dan Konakovića kako će trebati vremena da se dostigne trećina da bi išli dalje. Ali, ja ne bih komentarisao bilo koga od dužnosnika. To su kolege s kojima sam radio, svako ima svoje viđenje. Politički život je takav, na izborima se to provjeri, iskomunicira, iza toga se pravi vlast – rekao je Čović.

Formiranje Vlade

Poručio je da će oni, kao i Vijeće ministara, napraviti i Vladu FBiH uskoro.

- Kao što smo definisali Posavsku vladu. Idemo raditi dalje. Želim svakome dobro zdravlje i mudrosti u vođenju političkog života za dobro onih koje oni predstavljaju. Ja se trudim da u ime hrvatskog naroda radim to najbolje za hrvatski narod – poručio je Čović.