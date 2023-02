Ambasador Turske u BiH: Cijeli svijet je pokazao veliku solidarnost

- U ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, po lokalnom vremenu u 4 sata i 17 minuta se desio prvi potres intenziteta 7,7 stepeni na 7 km ispod površine zemlje. Bio je veoma jak zato što je bio blizu površine. Osim toga uslijedilo je i niz blažih potresa, da bi nekih 9 sati nakon prvog se desio na drugoj tektonskoj ploči, a u istom području koje je zahvaćeno i jedan nezavisan zemljotres, drugi velikog intenziteta od 7,6 stepeni. Podaci kojima trenutno raspolažemo kažu da je oko 6 i po hiljada objekata srušeno - istakao je ambasador Turske u BiH Sadik Babur Girgin u razgovoru za FTV.

- Do sada su stigle informacije o potvrđenom broju žrtava, a oko 14.000 je brojka kojom sada raspolažemo. 64.000 osoba je povrijeđeno. Naše ekipe su veoma brzo i efikasno intervenisale. Površina koja je zahvaćena potresom je otprilike duplo veća od površine BiH, a na njoj živi oko 13 miliona stanovnika. Potres je zahvatio više različitih oblasti, oko 10 različitih provincija. U privremenom smještaju je zbrinuto oko milion i po naših građana. Milion njih je u privremenim kampovima, a oko 500.000 je u državnim institucijama koje su ostale neoštećene i koje su ispražnjene.

90 zemalja izrazilo spremnost da pruži pomoć

Navodi da je do sada oko 90 zemalja izrazilo spremnost u vidu pružanja podrške i pomoći za potragu i spašavanje, a među njima se nalazi i BiH.

- Od prvih sati nakon prvog potresa mene su kontaktirali lokalni zvaničnici sa svih nivoa vlasti. Stupili smo u direktni kontakt i ponuđena je prijateljska pomoć. Solidarnost je izražena momentalno i naša ambasada se želi zahvaliti svima onima koji su na bilo koji način pružili podršku u prvim satima. To se odnosi prije svega na ekipe spasilaca za kojima je bila prioritetna potreba da se što prije pošalju u Tursku. Uspjeli smo da pravovremeno budu poslani spasioci i iz FBiH i iz RS, a imamo informaciju da je i Distrik Brčko poslao svoju ekipu koja je već na terenu. Dobili smo informaciju da je ekipa iz BiH uspjela danas spasiti jednu osobu. Bit će takvih slučajeva još. Vrlo smo ponosni i zahvaljujemo se svima koji su iskazali svoju spremnost i momentalno otišli u Tursku. Kada je riječ o odzivu na humanitarne akcije koje su pokrenute u vašoj zemlji, veliki broj je udruženja, nevladinih organizacija, ustanova koje su pokazale spremnost i veliki je broj poziva koji je upućen ambasadi. Želimo apelovati i uputiti sve one koji žele pružiti finansijsku pomoć da je u turskoj Ziraat banci u BiH otvoren poseban račun uplate na ime pomoći Turskoj. Račun je otvoren na ime turske Uprave za upravljanje katastrofama AFAD i to bi bio apel u smislu usmjeravanja osoba koje žele da upute finansijsku pomoć. Kada je riječ o materijalnoj pomoći, velike su potrebe. Naša zemlja ne može da opslući sve i nema dovoljno kapaciteta za to. Ono što je najpotrebnije su šatori, deke i grijalice.

Saradnja sa domaćim institucijama

Girgin kaže da je saradnja sa domaćim institucijama veoma dobra.

- Ministarstvo sigurnosti je u prvim satima nakon potresa sazvalo jedan sastanak na kojem je izražena namjera da iskoordinira sa svim nivoima sve aktivnosti koje bi uslijedile. Nakon toga se veoma brzo reagovalo od strane entitetskih nadležnih spasilačkih službi i nadležnih uprava za spašavanje. Na nivou Vijeća ministara je donesena odluka da se određeni dio finansijskih sredstava uputi kao pomoć. BiH je pokazala da je uz Tursku, kao što je u Turska uvijek bila uz BiH.

O odgovoru svijeta kaže da su se skoro sve zemlje uključile.

- Svaka zemlja u okviru svojih kapaciteta i mogućnosti je pružila pomoć. Pomoć koja je bila najpotrebnija, pravovremeno se odreagovalo, a to su spasilačke ekipe i ekipe za potragu. Odgovor svijeta je bio na veoma visokom nivou. Cijeli svijet je pokazao veliku solidarnost prema Turskoj u ovoj velikoj katastrofi koja je zadesila našu zemlju.

Izgradnja novih objekata

Ambasador kaže da je data instrukcija da se u periodu od godinu dana ponovo izgrade objekti.

- Za sada govorimo o oko 6.500 objekata. Kada govorimo o kratkoročnim aktivnostima, zbog velike površine koja je zahvaćena potresom, velikog broja stradalih, velikog broja ljudi u potrebi, apel je već proslijeđen. Postoji potreba za dopremanjem privremenih smještajnih kapaciteta i očekujemo međunarodnu pomoć na tom planu.

Nadam se da će ujedinjenje svijeta biti trajno. Jedinstvo i zajedništvo su osobine koje krase narod i svijet u ovako velikim tragedijama - zaključio je Girgin.