MUP RS pokreće istragu protiv imama koji je RS nazvao genocidnom tvorevinom

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske otvorilo je istragu protiv Muharema ef. Štulanovića, profesora na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, nakon što je na internetu objavljen videosnimak jedne hutbe koje je navodno sporan.





Vrše se provjere

Ovu informaciju prenose Nezavisne novine od izvora bliskih istrazi, a kako je zvanično potvrđeno, Javno tužilaštvo RS očekuje od MUP-a ovog bh. entiteta da izvrši provjere.

- Ovdje u džamiji, braćo, a to je surova realnost i mnogih pojedinaca po našim džamijama i džematima i sa nama sjedi neko ko je pojedinačno baš zbog te genocidne tvorevine koja se okotila i zaživjela tog 9. januara, u vidu genocidne tvorevine RS, dana kojeg oni slave, ostao bez 17 članova najbliže rodbine. Koji se, pazite to, nisu izgubili, kako se to zamumuljeno govori i predstavlja, nego su svi pobijeni i poklani samo iz razloga što nisu bili Srbi - izjavio je između ostalog Štulanović u pomenutoj hutbi.





"Povreda ugleda Republike Srpske"

MUP RS-a se poziva na Krivični zakon RS koji sadrži i član "povreda ugleda Republike Srpske i njenih naroda" (član 280a). Za ovo krivično djelo predviđena je i zatvorska kazna.

Bitno je napomenuti da je govor izrečen na teritoriji Federacije BiH, tačnije u Bihaću, gdje MUP RS nema ovlasti i ingerencije.

- Javno tužilaštvo očekuje od MUP-a RS da utvrdi autentičnost snimka, izvrši sve provjere, te ukoliko utvrdi postojanje osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo, dostavi krivičnu prijavu - rečeno je iz Javnog tužilaštva RS.

Podsjećanja radi, pod lupom Okružnog javnog tužilaštva je i glavni imam Medžlisa IZ iz Kozarca Amir ef. Mahić, kojeg optužuju za "širenje mržnje" također na jednoj od hutbi zbog čega se digla velika prašina.