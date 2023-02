U Centru "Safet Zajko" danas počinje prikupljanje pomoći za Tursku i Siriju

Služba civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo pokrenula je akciju prikupljanja osnovnih potrepština za narod Turske i Sirije.

U skladištnom prostoru Službe civilne zaštite u Centru "Safet Zajko" vršit će se prijem osnovnih životnih namirnica, odjeće, obuće, deka, vreća za spavanje, hrane za bebe, higijenskih i drugih potrepština.



Akcija prikupljanja trajat će do srijede 15. februara. Prijem donacija tokom vikenda vršit će se u periodu od 14 do 17 sati, a radnim danima od 8 do 16:30 sati.

Iz Općine Novi Grad su zamlili građane koji žele donirati hranu da to bude konzervirana hrana ili drugi nekvarljivi prehrambeni artikli.

Podsjetili su da su narodu Turske i Sirije neophodne i baterijske lampe i svijeće obzirom da su ostali i bez električne energije.