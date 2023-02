Više od 1.000 antifašista na Partizanskom groblju u Mostaru pod jakom policijskom pratnjom

- Ljudi koji baštine zajedničko antifašističko nasljeđ,e a to su svi građani i narod ex Jugoslavije su konačno svjesni da dolazak u Mostar nije samo obilježavanje dana oslobođenja Mostara i sjećanje na nešto što je bilo prije 78 godina, nego je dolazak u Mostar davanje glasa protiv novog fašizma i novog nacizma. Konačno su shvatili da Mostar jeste jedna od prijestonica neofašističkog djelovanja na ovim prostorima. Nekim akcijama koje se ovdje dešavaju, kao što je uništavanje samog Partizanskog groblja pozavidio bi i Pavelić , on bi od ovih danas bi imao šta naučiti -kazao je novinarima Sead Đulić, predsjednik SABNOR-a BiH.

Ocijenio je da su danas na vlasti sljedbenici ideja poraženih prije 70 i kusur godina, koji to, kazao je, javno promoviraju i slave.

- Ljudi su to konačno shvatili, jer kada se to u Mostaru pobjedi , BiH će biti slobodna-istakao je on.

To što im defile gradom do Partizanskog groblja nije dozvoljen zbog kako im je to rečeno sigurnosne situacije, Đulić je ocijenio pričama za djecu u vrtiću.

- Ovo je politički mig, da pokažu silu, snagu i moć, a policija je suborodinacija, tu ima sjajnih, časnih ljudi, vrhunskih profesionalaca koji mogu odraditi sve to, ali poštuju naredbe.Jer, kako objasniti to da je pred Pozorištem bila samo jedna patrola i to radi osiguravanja parkinga, dakle tu smo sigurni, a kada dođemo do nekadašnje ratne linije razdvajanja, onda smo nesigurni - rekao je Đulić.