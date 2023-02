FHMZ: Danas sunčano u većem dijelu zemlje

U većem dijelu zemlje danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblačnosti, prije podne, u sjevernim i sjeveroistočnim područjima. Po kotlinama i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 5 do 11, na jugu zemlje do 16 stepeni.

U Sarajevu jutro umjereno oblačno uz postepeno razvedravanje. U jutarnjim satima sa maglom. Jutarnja temperatura oko -3, a najviša dnevna temperatura oko 5 stepeni.

U petak moguća kiša

U četvrtak pretažno sunčano vrijeme. Veći dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 7 do 13, na jugu zemlje do 15 stepeni.

U petak u Bosni umjereno oblačno. U Hercegovini nešto sunčanije. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Ponegdje u jugozapadnim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 13, na jugu zemlje do 16 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike će biti ugodnije. Stabilizacija vremena, uz porast temperatura tokom dana, povoljno će djelovati na većinu populacije. Jutro i večer prohladni, stoga je u ovim periodima preporučljivo biti oprezniji i posvetiti nešto više pažnje odijevanju. Tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti.