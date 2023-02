Fikret Kubat za "Avaz": Svake godine u BiH 100 djece oboli od raka

- Iako bi ta podrška i razgovor o ovim oboljenjima trebali da budu 365 dana. Ali evo, statistike pokazuju da oko stotinu djece svake godine oboli od neke vrste maligniteta, a u Federaciji to je nekih 50 do 60 djece koje obole od leukemije, limfomi, tumori mozga. Ohrabrujuće je i to da je procenat izlječenja veći od 80 posto - ističe Kubat.

Smanjiti razlike

Dodaje i to da sva djeca primaju terapije, iste onakve kakve se daju djeci u razvijenijim državama.