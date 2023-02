FHMZ: Danas sunčano, za vikend kiša

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko -1, a dnevna oko 12 stepeni.

Vrijeme za vikend

U subotu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, a dnevna od 11 do 17 stepeni.

U nedjelju u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje preteženo sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne i u večernjim satima lokalno slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, a tokom noći u većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 11 do 17 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike su povoljne. Nakon prohladnog jutra, temperature zraka će tokom dana porasti i opšta slika će se dodatno proljepšati u cijeloj zemlji. Uz duže sunčane intervale, većina populacije biće boljeg raspoloženja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Prilikom boravka na otvorenom poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, te posvetiti više pažnje odijevanju u jutarnjim i večernjim satima.