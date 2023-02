Mubarek noć Lejletul-miradž nastupa večeras s akšam-namazom, a u džamijama širom Bosne i Hercegovine i dijaspore bit će obilježena prigodnim programima.

Ova se noć vezuje za veliki događaj u životu Muhammeda, a.s. - njegovo putovanje u jednom dijelu noći (Isra) iz Meke u Jerusalem, a potom uzdignuće u najviše nebeske sfere, u Allahovu blizinu (Miradž).

Nadnaravno djelo

Muftija mostarski Salem ef. Dedović je za agenciju MINA pojasnio da se taj veličanstveni događaj zbio po Allahovoj odredbi kao mudžiza, nadnaravno djelo koje nadmašuje sve ljudske fizičke i intelektualne potencijale da ga dostignu i razumiju.

- Mudžiza je događaj koji nadilazi i stavlja van snage sve zakone univerzuma, upravo zato da bi Allah pokazao Svoju moć i htijenje, da se ostvari Njegova odredba "Budi! - i ono bude" - kazao je Dedović.

Iako je Poslanik a.s. svojim sunarodnjacima prenio slike i prizore, te iako je ovaj veliki događaj potvrđen Objavom, većini nije bio dovoljan dokaz da Poslanik a.s. govori istinu i da poziva na spasonosni model organizacije društva zasnovanog na pravdi i moralu.

Blagoslovljena noć

U blagoslovljenoj noći Muhammed a.s. je i dušom i tijelom doživio nadnaravno putovanje iz Meke u Jerusalem gdje će kao imam predvoditi namaz ranijim poslanicima, a potom iz Jerusalema do Sidretul-muntehāa (krajnje granice u Allahovu blizinu, do koje je ikada stigao iko od Allahovih stvorenja uključujući i meleke).

Dedović je kazao da pored brojnih i velikih poruka veličanstvenog događaja Isrāa i Mirādža, je i ta da Stvoritelj ne ostavlja Svoga roba bez podrške, da mu nalazi rješenja za izlazak iz poteškoće. Čovjek utjehu nalazi u tome da je Allah uz one koji Ga se boje u svakoj prilici i koji istrajavaju u činjenju dobra.