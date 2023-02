Žustra rasprava Zahiragića i Čengića: SDP prosi po ambasadama; SDA je licemjerna!

NA FAce televiziji sinoć su se suočili Haris Zahiragić (SDA) i Irfan Čengić (SDP), predstanvici nove generacije političara.

Sudeći prema ponašanju, kao i da nisu nova generacija nego originalna kopija svojih starijih kolega. Galamdžije i truli populisti. I jedan i drugi.

No, evo sučeljavanja.

Zahiragić: SDP previše vjeruje bivšem gorem dijelu SDA-ovaca.

Čengić: Šmit pomažući HDZ-u pomogao SDA.

Zahiragić: Ne možete izbaciti SDA iz vlasti. Lendo je već u vlasti. Nije SDA projektovala Lendu. Nije rješenje u Šmitu. Rješenje je da SDP dođe tobe i prestane prositi po ambasadama za podršku.

Čengić: Šmit traži opcije kako da izmijeni Ustav, da pomogne HDZ-u, a da izbaci SDA. S Dodikom ste sakupljali potpise. Dodik vam obezbijedio da budete dio vlasti.

Zahiragić: Vama obezbijedio HDZ. Šmit nam nije dao da budemo politički narod. Jedino rješenje je da SDA, DF i sve probosanske stranke naprave vlast.

Zahiragić: Problem je nastao kad je Šmit donio izmjene Izbornog zakona. SDA nije nacionalistička, nego patriotska stranka. Bilo je zanimljivo gledati neke ljude koji se ponose svojim nemuslimanskim izborom kako se odazivaju na Dodikove pozive muslimanima. Osmorka je postala muslimansko-bošnjačka organizacija. Problem je što Trojka nije imala kapacitet da predloži rukovodstvo Federacije i samim tim ne može biti u vlasti.

Čengić: Problem je licemjerstvo obiju strana – i Osmorke i SDA. SDA je licemjerna kada kaže da hoće građansku BiH, a hvata se za legitimno predstavljanje. Osmorka je licemjerna kad govori o parlamentarnoj većini. Bradara ne bi dala saglasnost većini u kojoj nema HDZ-a. Želim da Osmorka formira vladu, ali to mora biti iskreno, po Ustavu. Prva opcija je da izmijenimo Ustav FBiH, a Bakir Izetbegović nas mora podržati. Kada dođemo u Parlament, HDZ nas neće podržati jer razmišljalju deset godina unaprijed, za razliku od nekih. Drugi način je da Šmit popravi ono što je pokvario. Treća opcija je novi politički dijalog.

Zahiragić: SDP je previše vjerovao bivšim SDA-ovcima i to onom gorem dijelu SDA.

Čengić: SDA se licemjerno poziva na legitimno predstavljanje. Jedino je SDP spreman reći: “Formirajte Vladu ako imate većinu.”

Zahiragić: Ne pozivamo se na legitimno predstavljanje. Stojanović trči u kabinet HDZ-a po potpise kako bi bio kandidat."

Čengić: To što sam ja Bošnjak, ne znači da su me izabrali Bošnjaci. Lendo nije glavni lik, on dobija instrukcije svoje političke stranke. Kinder-jaje u Livnu je odlučilo ko je potpredsjednik stranke."

Zahiragić: Mujo Puzić iz Posavskog kantona mi je poslao poruku da SDA ima tri zastupnika u tom kantonu. NiP nije imao nijednog! Konaković je poslao poruku Puziću: "Selam alejkum. Sinoć smo poredali sve s HDZ-om. Sve smo završili. HDZ je vrlo korektan." U kojem svojstvu je Konaković pisao Puziću?! Vršio je pritisak."

Čengić: Obraćao se u svojstvu lidera koalicije."

Zahiragić: Nemojte banalizovati kinder-jaje, Čengiću.

Čengić: Napravljen je takav sistem da više nema smisla imati multietničku listu i stranku. Svi će se boriti za klubove naroda.

Zahiragić: Irfane, nemojmo se praviti ludi! Što je Schmidt nametnuo izmjene?!

Čengić: Da bi pomogao HDZ-u. Šmit je pomažući HDZ-u pomogao SDA i svakoj jednonacionalnoj stranci.

Zahiragić: U kući mi je uvijek bila fotografija Alije Izetbegovića – nikad Titova.

Čengić: I Nikšić je bio borac Armije RBiH.

Zahiragić: Svaka mu čast.

Čengić: Šmit je najveće zlo od svih visokih predstavnika za građansku BiH! Vratio nas je u 1994.

Zahiragić: Nije Šmit sam! On je rezultat volje međunarodne zajednice.

Čengić: Napravite većinu sa HDZ-om i pustit ćemo vas da napravite vladu.

Zahiragić: Postoji pet matematika! Prva je SDA – DF – SDP! Druga je SDA – DF – NES – SBiH, koja bi mene najviše obradovala.

Čengić: Na prvu, Lidija Bradara nikada neće pristati. Nije parlamentarna većina jedini argument za formiranje vlasti. Ne mogu vam mediji biti neprijatelji.

Zahiragić: Da vam nije bilo Senada, znaš kada biste se vi okupili?! Željana Zovko, koja je lobirala za izmjene Izbornog zakona, kaže: "Konaković je dobar dečko sa evropskim, a ne iranskim vrijednostima".

Čengić: Zar vam stranka Željane Zovko nije sestrinska stranka? Zajedno ste u EPP-u. U njihovom statutu stoji da su zasnovani na Evanđelju.

Zahiragić: Dešavaju se procesi koji za cilj imaju obezvrijediti bošnjački narod.

Čengić: Nije tačno; dešavaju se procesi čiji je izbacivanje SDA iz vlasti.

Zahiragić: Ne možete izbaciti SDA iz vlasti! Lendo je već u vlasti.

Čengić: Lendo je rekao jednu istinu i jednu neistinu. Neistina je da se neće izabrati predsjednik FBiH. Bradara i Stojanović će obavijestiti Predstavnički dom i oni će imenovati Bradaru. I tada nastaje blokada. U jednom trenutku će Bradara imenovati Vladu, Stojanović će dati potpis, Lendo neće. Jedna šansa je izmjena Ustava u Parlamentu uz pomoć SDA i to može biti gotovo za sedam dana. Druga šansa je da Schmidt reaguje. I treća je politički dogovor. Bez Lende nema Vlade.

Zahiragić: Nije SDA projektovala Lendu. SDA je iskoristila demokratski kapacitet. Kaže Irfan da će Bradara očigledno biti izabrana. Što mora biti Bradara?!

Čengić: Zato što je to politički dogovor.

Zahiragić: Imamo historijsku priliku da Srbin bude predsjednik FBiH.

Čengić: Ja bih volio da to bude Igor Stojanović. Ukoliko Šmit dozvoli da samo jedan potpredsjednik daje potpis, to ne ide u korist HDZ-u i Schmidt to nikada neće uraditi.

Zahiragić: Nije rješenje u Šmitu. Idi vrši pritisak u Američku ambasadu i traži da natjeraju Šmita da povuče odluku.

Čengić: Što niste Lendu predložili 2018.?

Zahiragić: Rješenje je da SDP dođe tobe i prestane prositi po ambasadama za podršku.

Čengić: Šmit nije jedino rješenje, već jedno od tri. Izmjena Ustava se neće desiti. Ne znam da li će Schmidt biti dovoljno maštovit da spasi HDZ, a da izbaci SDA. Politički dogovor je jedina opcija. Može nam HDZ reći da ide sa SDA! Mogu NES i SBiH otići sa SDA! U tom slučaju, pustili bismo formiranje Vlade bez nas.

Zahiragić: "Svaki naredni potez Schmidta bi izazvao haos!"

Čengić: Šmit traži opcije kako da izmijeni Ustav, da pomogne HDZ-u, a da izbaci SDA.

Zahiragić: SDA od početka poziva na novi dogovor. Za njih glasaju i homoseksualci i transvestiti i komunisti i muslimani. Napravite jednu listu i niko neće glasati za vas.

Čengić: Vanredni izbori bi bili nešto najgore za BiH. S Dodikom ste sakupljali potpise. Dodik vam obezbijedio da budete dio vlasti.

Zahiragić: Vama obezbijedio HDZ! Treća opcija je jedino moguća.

Čengić: Nije jedina, nego je ti priželjkuješ.

Zahiragić: Schmidt neće reagovati jer međunarodna zajednica nema više kredibiliteta. Ako to uradi, onda ne mogu garantovati kako ću se opredijeliti prema vanjskoj politici! Napravit ću vrlo radikalan zaokret u svojoj ličnoj politici! Ukoliko međunarodna zajednica nastavi ovako tretirati Bošnjake, onda ćemo tražiti nove prijatelje: Kineze, Ruse… Ako ne možemo s Hrvatskom, onda ćemo sa Srbijom graditi odnose. Šmit nam nije dao da budemo politički narod. Jedino rješenje je da SDA, DF i sve probosanske stranke naprave vlast.

Čengić: Ako Šmit bude reagovao, a nadam se da će reagovati, tako da i lideri Osmorke i Bakir Izetbegović prihvate tu odluku. Takvu izmjenu podržavam. SDP je jedina spremna prepustiti vlast... ako ima većine bez nas.

Zahiragić: Meni je moj bošnjački narod na prvom mjestu, pa onda država.

Čengić: Tu je razlika između nas – meni je prva država BiH, pa onda narod. Mene BiH bez Srba i Hrvata ne zanima.