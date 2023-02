Kao da je proljeće: U BiH danas i do 13 stepeni

Vjetar slab do umjeren, uglavnom, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

Za sutra se najavljuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni.

U srijedu nas očekuje sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom dana, postupni porast oblačnosti. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni.

Za četvrtak se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje na jugozapadu može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 10 do 17 stepeni.