Maja Arslanagić iz Edirnea za "Avaz": Ovo je najuspješnija humanitarna akcija Pomozi.ba

Konvoj pomoći organizacije Pomozi.ba sa oko 60 šlepera stigao je do turskog grada Edirnea, u blizini granice sa Bugarskom.

Prema riječima portparola organizacije Maje Arslanagić, dio pomoći će u Edirneu preuzeti Uprava za vanredne situacije Turske (AFAD).



Ovo je samo dio pomoći

- Upravo smo dobili molbu turskih zvaničnika da dio kamiona ipak nastavi put do Kajserija, oko 1.000 kilometara odavde, zato što ogromne količine pomoći stižu i da bi to išlo brže i lakše vjerovatno će dio naših kamiona nastaviti do Kajserija.

Transportujemo odjeću, obuću, prehrambene i higijenske proizvode, grijalice, a imamo i stambene kontejnere. Dio je donacija građana, dio kompanija, a dio što je Pomozi.ba obezbijedilo iz novčanih donacija – kazala je Arslanagić za portal "Avaza".

Dodaje da je ovo samo dio pomoći iz BiH, jer u narednom periodu na putu ka desetinama hiljada unesrećenih stanovnika Turske bit će još jedan veliki konvoj.

Ako ulazak pomoći u Siriju ne bude moguć, Pomozi.ba će nastaviti sa novčanim uplatama organizacijama koje su na terenu, kako bi se tragedija stanovnika te zemlje pokušala ublažiti.

Teško procijeniti ukupnu vrijednost

- Ukupnu vrijednost jako je teško procijeniti, s obzirom na velike količine polovnih proizvoda koje smo dobijali, ali prema okvirnim procjenama vrijednost robe u ovim kamionima je oko 6 miliona maraka.

Istovremeno, oko 2,5 miliona KM prikupljeno je kroz novčane donacije na bankovnim računima i putem humanitarnog broja. Ovo je definitivno najuspješnija akcija, kada je u pitanju odziv ljudi, količina donacija, ali i broj volontera koji su nam pomagali u proteklom periodu – ističe Maja Arslanagić.

Razmjere tragedije su ogromne, mnogo veće nego što vidimo putem medija, pa će akcija biti nastavljena. Osim novčanih donacija u toku je i prikupljanje igračaka za djecu koja su u zemljotresu ostala bez svega, a u narednom periodu Pomozi.ba će se fokusirati i na kupovinu stambenih kontejnera.