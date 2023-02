Mesić: Problemi BiH leže u Zagrebu i Beogradu

Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske i posljednji predsjednik Jugoslavije, rekao je za Anadoliju da Bosna i Hercegovina mora ući u EU jer time više neće biti "motiva za rat", te da su glavni krivci za opstrukcije u BiH Zagreb i Beograd.

Ulazak svih zemalja bivše Jugoslavije u EU omogućio bi daljnji razvoj unije, što bi zauzvrat "obogatilo Evropu", rekao je Mesić. Po Mesićevu mišljenju, Evropi nedostaje vodstvo jer bi "pravi lideri" insistirali na brzom uključivanju i pomoći onim zemljama s manjim potencijalom.

Pritisak EU i SAD

Mesić je kazao da posljednjih godina EU i SAD nisu uspjeli izvršiti pritisak na reforme u zemlji, što je zauzvrat navelo nacionalističke političke vođe da "zarobe" državu.

- S jedne strane imate one koji se bore za građansku državu, za evropsku državu i one koji žele sami profitirati na nacionalizmu. Neki čak žele odvojiti dijelove Bosne i Hercegovine da se pripoje drugim državama. To je problem - rekao je Mesić.

Problem u Zagrebu i Beogradu

Mesić je istakao da BiH neće moći napraviti korak u pozitivnom smjeru jer se Srbija i Hrvatska miješaju u njezine poslove, sve dok Evropa i svijet to "trpe".

- Pravi problem nije ni u Mostaru, ni u Sarajevu, ni u Banjoj Luci. Problem je u Zagrebu i Beogradu. Ovo miješanje u politiku zemlje sprječava Bosnu da se približi članstvu u EU - rekao je Mesić.

- Bosna i Hercegovina je činjenica i nikakav Dodik i nikakva Ursula fon der Lejen (Von der Leyen) to ne može promijeniti. Bosna je danas, a Bosna će biti u budućnosti - dodao je Mesić.