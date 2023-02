Stojanović: Jasno je da Nikšića i Čovića ne zanima poziv Izetbegovića

Članovi rukovodstva Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara (SDP) i Igor Stojanović (SDP), dogovorili su se danas bez trećeg člana – Refika Lende, da Bradara bude predsjednica, a Stojanović i Lendo potpredsjednici FBiH. Ovaj dogovor je postignut nakon što se Lendo ni danas nije odazvao na sastanak.

Tim povodom o novonastalim okolnostima u emisiji Rezime Federalne televizije govorio je Igor Stojanović, kandidat za potpredsjednika Federacije BiH.

Pojašnjava da procedura kaže da se tri člana rukovodstva dogovaraju.

- I sasvim je jasno ako smo gospođa Bradara i ja se dogovorili, da tu nema krajnjeg dogovora i zbog toga se i upućuje u parlamentarnu proceduru ta odluku. Inače bi bilo sasvim dovoljno da tri člana rukovodstva odluče ko je predsjednik i tu bi u poptunosti bio proces gotov, bez odluke Parlamenta. Ovo je procedura koja je naložena ako nema tog dogovora – rekao je.

Tri poziva za Lendu

Stojanović naglašava da su tri puta pozivali Refika Lendu.

- Naša je ustavna obaveza da moramo definisati ko je predsjednik Federacije. To nismo bili u situaciji uraditi nakon tri sastanka i sada obavještavamo da mi već imamo određeni dogovor između nas, vrlo svjesni da gospodin Lendo nije za takav dogovor i tražimo dalje eventualno upute u kojima bi mi trebali eventualno da popravimo neku proceduru da eventualno izaberemo predsjednika. U ovom slučaju mislim da je to Federalni parlament koji će morati na kraju donijeti odluku onako kako je propisano – kazao je.

Poziv Refika Lende da se sastanu u petak, 24. februara, smatra vrlo nekorektnim.

- Mi smo dobili direktno od predsjedavajućeg Doma naroda obavijest da je za naš dogovor obezbijeđena sala 109 kako bismo izabrali predsjednika. Gospodin Lendo se nije pojavio na tom sastanku i mi smo onda sazvali novi sastanak za sutra ujutru. Gospodin Lendo se nije pojavio ni na tom sastanku i mi smo u toku tog sastanka tražili od njega precizan termin kada on može doći. Obavijestio nas je da će nam javiti do 14 sati i nažalost, umjesto da nam javi precizan termin, vrlo je nekorektno izašao na pres konferenciju i putem medija na pozvao na sastanak koji treba da bude za nekih sedam dana. Mi nemamo nikakvu garanciju da će se gospodin Lendo, nakon tri nedolaska, pojaviti na tom sastanku u petak. Mnogo je veći problem što je gospodin Lendo taj sastanak uslovio sastankom lidera sastanaka - Izetbegovića, Čovića i Nikšića i postavio to na način da ako to ne bude vlast onda on apsolutno ne želi razgovarati. Mišljenje gospođe Bradara i mene je da tri predsjednika u ovom trenutku sa procesom odabira predsjednika Federacije apsolutno nemaju nikakvog značaja – dodao je Stojanović.

Hvataju se za posljednju slamku

Navodi da je, nakon posljednjeg obraćanja Bakira Izetbegovića u kojem ponovo poziva Nermina Nikšića i Dragana Čovića na sastanak, sasvim jasno da SDA neće odustati od potrebe da ostane u vlasti po svaku cijenu.

- Hvataju se za posljednju slamku po cijenu da budu u bilo kojem nivou vlasti jer mislim da su svjesni šta će se desiti sa SDA ako ne budu ni na jednom nivou vlasti. Smatram da do tog sastanka neće doći i samim tim mislim da gospodin Lendo neće dati pristanak na formiranje Vlade i u tom slučaju očekujem da gospodin Schmidt, ako nas je već obavijestio da je odblokirao ovaj cijeli proces, da to uradi do kraja – istakao je.

Stojanović smatra da Šmit nije u potpunosti razradio formiranje vlasti u Federaciji i da su odluke bile vrlo neprecizne i površne.

- Odnose se samo na određene procese i nisu razrađene u potpunosti. Da on nije mijenjao ništa u ovom izbornom proces koalicioni partneri koji su postigli dogovor sa HDZ-om već bi postigli vlast. Zbog toga smatram da on snosi odgovornost i da da ne može ostaviti neformiranu vladu. Mora posao završiti do kraja. Ojačao je nacionalne blokove i to u budućnosti može predstavljati veliki problem, pogotovo za građansku BiH – poručio je.

Dvotrećinska većina

O izmjenama Ustava u Parlamentu Federacije kaže da je u ovom trenutku iluzija.

- Za to je potrebna dvotrećinska većina i podrazumijeva se da bi trebale glasati određene nacionalne stranke. Smatra da je u ovom trenutku iluzija da će se politički subjekti u Parlamentu dogovoriti oko te izmjene Ustava – istakao je.

Ističe da bi najsretniji bio da Šmit ukine entitete i tri predsjednika.

- To je iluzija u ovom trenutku. Očekujem od gospodina Šmita da, osim što je ojačao klubove naroda, ovaj aspekt natpolovične većine, građanske, takođe bude nešto što je značajnije od samo jednog naroda, bilo kojeg. Mora se poštovati demokratska većina – poručio je.

Na pitanje da li je moguć novi političko-koalicioni dogovor odgovara: "Mislim da u ovom trenutku ne izgleda kao moguć. Ne vidim da bi bilo koji akter poremetio ovaj koalicioni dogovor niti vidim neki novi koalicioni dogovor koji bi mogao oduzeti snagu već postojećem. Ali u politici uvijek rečenica sve je moguće ostaje na snazi. Vjerujem da na tu kartu SDA igra. Da pokuša ili kupiti neke delegate ili kompletnu stranku privoliti da pređe na stranu SDA i DF."

Dao bih podršku

Naglašava da je iz istupa Nermina Nikšića i Dragana Čovića i više nego jasno da ih ne zanima poziv Bakira Izetbegovića.

- Ako bi neko u ovom trenutku došao sa natpolovičnom većinom u Parlamentu i u Domu naroda, dao bih podršku bez obzira ako SDP tu ne bi bio. Ako imate potpise koji već šest mjeseci stoje jedni iza drugih i treba da donesu određene odluke, teško je ignorisati. Morali bi biti neki mnogo jaki interesi da stanete na put formiranju neke demokratske vlasti – kazao je.

Stojanović kaže da o SDP-u govori na organima SDP-a, te da o tome ne bi govorio javno.

- 32 godine je SDA u vlasti, zapekla je u vlasti i vrlo se teško odvaja. To vidimo i po gospodinu Lendi. I ono što je gospodin Nikšić uspio da okupi osam partija su partije koje pokazuju da nemaju baš u svojoj percepciji zrelost šta znači promjena političke scene. Prije svega mislim na NES, SzBiH i ZNG. Ključna riječ je promjena – rekao je.

Smatra da bilo koja vrsta uslovljavanja nije saradnja.

- Mislim da je velika iluzija da će sve biti med i mlijeko. Sigurno će biti pitanja koja će se rješavati. Treba dati neki rok od barem 100 dana. SDP ima određene greške, bilo je određenih procesa u kojima sam bio često nezadovoljan. Vrlo često trpimo agresivnosti nacionalne, a građani više ne mogu s nama da se identifikuju jer nismo snažni u svojoj promociji i premalo nas je – zaključio je.