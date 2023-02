Završeni protesti radnika "Krivaje" ispred Vlade FBiH

Mujić je telefonskim putem postigao dogovor sa ministrom Marinkom Bošnjakom s kojim će se sastati u ponedjeljak.

- Stupio sam sa ministrom Bošnjakom iz Mostara u kontakt, on je voljan doći u Zenicu u ponedjeljak na sastanak. To nam je jedina opcija da prihvatimo. On nam može pomoći više nego što nam pomaže ovo što ovdje stojimo i čekamo - kazao je Mujić.

Potom se grupa radnika zajedno sa predstavnikom usaglasila da se današnji protesti završavaju.