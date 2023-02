Iz SDA poručili Stojanoviću: Odlazak u sinagogu, crkvu ili džamiju ne isključuje borbu za državu

Sinoćnje televizijsko gostovanje kantonalnog zastupnika SDP-a i kandidata za rukovodstvo Federacije Bosne i Hercegovine Igora Stojanovića predstavlja loš početak njegovog mandata u kojem ima zakonsku obavezu da se bori za jednakost svih naroda i građana FBiH, sapćeno je danas iz Općinske organizacije SDA Centar.

Opasan narativ

- Zabrinjava što nije prvi put da Stojanović u svojim medijskim istupima ponavlja tezu "Za SDA je džamija važnija od države" čime u javni prostor uvodi opasan narativ da praktikovanje vjere i posjećivanje bogomolja - džamije, crkve ili sinagoge, isključuje borbu za državu i građansku Bosnu i Hercegovinu - sapćeno je iz SDA.

Kako se dalje navodi u saopćenju, zlonamjernim i uvredljivim smatraju optužbe Stojanovića da neko iz SDA njega vrijeđa na nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

- Pozivamo ga da ne ide putem štetnog populizma, da drži do težine javne riječi i da ne optužuje SDA za nepostojeće udare na sebe. Posebno uvredljivim smatramo poređenje SDA sa nacionalističkim SNSD-om i HDZ-om, koalicionim partnerima njegovog SDP-a. Uostalom, upravo je Stojanović zajednički kandidat SDP-a i HDZ-a koji mu je dao nedostajuće ruke za izbor u Klubu delegata srpskog naroda - piše u saopćenju.

Mračna vremena

Napominju da Stojanović, ukoliko bude izabran u rukovodstvo FBiH, "mora zastupati sve građane FBiH, dakle i one koji drže do svojih vjerskih uvjerenja i izražavaju ih odlaskom u sinagogu, crkvu ili džamiju - sviđalo se to njemu ili ne".

- Svaki drugi vid njegovog političkog djelovanja ne bi bio zasnovan na Ustavu Bosne i Hercegovine i kršio bi Opću deklaraciju o ljudskim pravima, te bi podsjećao na mračna vremena režima bivše države koji je političke neistomišljenike slao u kazamate i na gole otoke, režima čiji je pravni i ideološki nasljednik Stojanovićev SDP - saopćeno iz SDA.