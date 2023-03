FHMZ: Danas oblačno sa snijegom i kišom

U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom ili snijegom, a u nizinama može padati i kiša. U Hercegovini kiša. Većina padavina se očekuje od sredine dana prema večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1 stepen, na jugu zemlje od 4 do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni.

U Sarajevu oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima se očekuje kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 0 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 4 stepena.

Narednih dana kiša i snijeg

U četvrtak u Bosni i Hercegovini djelomično vedro. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3 stepena, na jugu zemlje od 4 do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 7 stepeni, na jugu zemlje od 10 do 14 stepeni.

U petak u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom, na planinama snijeg. Padavine su većinom slabe. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 stepena, na jugu zemlje od 4 do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6 stepeni, na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Postepeno pogoršanje vremenskih prilika, praćeno padavinama i nižim dnevnim temperaturama, kod osjetljivih osoba će uzrokovati pojavu tegoba vezanih uz njihove bolesti. Veći sadržaj vlage u zraku, dodatno će pojačati osjet hladnoće, izraženije u poslijepodnevnim i noćnim satima. Preporučljivo je posvetiti pažnju odijevanju, umanjiti boravak na otvorenom i ne pretjerivati sa aktivnostima.