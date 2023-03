Odlazak velike lafice i lavice Zrinke Ilić

Znali smo da je bila bolesna, u posljednje vrijeme teško bolesna, no ipak nas je sve u redakciji "Avaza" zatekla, šokirala i duboko rastužila vijest o odlasku naše drage Zrinke Ilić.



Teško je povjerovati da Hercegovke britkog jezika i duha i predobre duše više nema među nama... Teško, jer pogled ide prema stolu gdje je godinama sjedila, radila, stvarala i svoje raskošno znanje nesebično dijelila s mlađim kolegama.

Toliko napisanih tekstova, ispričanih priča, toliko kafa, a svaka s lijepom riječju i osmijehom.

Novinarstvo je bilo njen život, pa je tako i nakon odlaska u mirovinu često dolazila u redakciju. Sve dok joj sudbina nije krenula zadavati teške udarce. No, nikad nije pognula glavu pred njom, uvijek je išla uspravno s osmijehom na licu. Borila se kao lavica doslovno do posljednjeg daha svog života. A Zrinka je to bila cijeli svoj život – lavica i lafica.