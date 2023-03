Zukan Helez o napadima medija: Prelaze granicu zdravog razuma

Ministar odbrane Zukan Helez, obratio se danas putem Facebooka, te naveo da su "muzej HVO-a u Mostaru i njegovu lokaciju, opremanje i finansiranje jasno definisali ministri prije njega".

Helez je, također, iznio niz novih optužbi na račun medija, prije svih portala Tačno.net, koji su problematizirali ovu temu i izvjestili da će na prostoru nekadašnjeg logora Heliodrom biti otvoren muzej HVO-a.

Podsjećamo, Helez je ranije lično, preko mobitela, zaprijetio tužbom portalu Tačno.net nakon što su ministarstvu koje vodi poslali pitanja o Muzeju HVO-a u Heliodromu.

Facebook status ministra odbrane Zukana Heleza prenosimo u cjelosti.



- Promjena vlasti u svakom demokratskom društvu je sasvim normalan proces koji se implementira nakon izbora. Očito da to ne važi za Bosnu i Hercegovinu. Znajući sa kim imamo posla kada su u pitanju oni koji vladaju 30 godina u BiH i sad trebaju u opoziciju, očekivao sam jako prljavu borbu u što smo se već uvjerili kroz kupovinu poslanika, delegata, raznih preletača, pritisaka, ucjena i prijetnji - naveo je u svom statusu.

Mjera zdravog razuma

Dodao je i da ovo što se ovih dana pokušava njemu imputira i podmetne prelazi svaku mjeru zdravog razuma.

- Pokušavaju preko nekih udruženja i niskotiražnih portala da kažu kako sam ja instalirao muzej HVO-a na Heliodromu u Mostaru, a ustvari istina je slijedeća:

- 2019. godine Odluku o formiranju muzeja prve pješačke gardijske pukovnije Oružanih snaga BIH u kasarni Stanislav Baja Kraljević u Mostaru, drugog pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga BiH u kasarni Rajlovac u Sarajevu, Trećeg pješadijskog (RS) puka Oružanih snaga BiH u kasarni Kozara u Banja Luci donosi tadašnja ministrica odbrane Marina Pendeš. U toj odluci član 2 tačno locira muzej HVO-a u kasarni Stanislav Baja Kraljević u Mostaru. Znači odluka je donesena skoro 5 godina prije mog dolaska na čelo Ministarstva odbrane BiH.

- U aprilu 2022. godine ministar Sifet Podžić potpisuje Memorandum o razumijevanju i saradnji između Ministarstva odbrane i Udruženja nosilaca ratnih odlikovanja HVO-a i predsjednika tog udruženja Lazara Martinović.Tim memorandumom omogućeno je doniranje sredstava tog udruženja za opremanje Muzeja HVO-a u Mostaru. Ovo se sve dešava skoro godinu dana prije mog dolaska u ministarstvo.

Jasno definisano finasiranje

Kao što se vidi iz priloženog Muzej HVO-a u Mostaru i njegovu lokaciju, opremanje i finansiranje jasno su definisali ministri prije mene, davno prije mog dolaska na čelo ovog ministarstva. 2019. godine kad je Marina Pendeš potpisala tu Odluku u koaliciji su čvrsto bili SDA i HDZ, a 2022. godine kada je potpisan Memorandum o razumijevanju u koaliciji su bili SDA-DF i HDZ - navodi na Facebooku.

Naravno, portali i udruženja koji danas pišu o tome tad su nijemo zašutjeli, jer su "njihovi" to potpisivali. U svemu tome raduje me da su to lokalni i niskotiražni portali.

- No što je primjetno odlaskom "njihovog" čovjeka (4+4) sa čela OSA-e ti kvazi portali koji godinama crpe budžetski novac ostaju obezglavljeni zbog nedostatka informacija koje im je dotični dostavljao - ističe Helez.

Formiranjem nove Vlade FBIH i kantonalnih vlada ostaju bez sigurnih izvora finansiranja iz budžeta.

Kaže i to da na kraju želi da im poruči da od njih svašta očekuje, pa i ono što nije svojstveno ljudskom rodu, ali da budu sigurni na svaku lažu odgovor će biti gole činjenice, argumenti i istina.

- Da im u borbi za vlast ništa nije sveto, pokazuje i ovaj primjer kada žrtve Heliodroma i ljude koji su prošli najveće torture i mučenja koriste u borbi za fotelje, beneficije i ostanak na vlasti. U tom logoru su strašno zlostavljani i mnogi članovi moje šire porodice (Pilavi, Bektaši, Bećirovići), a neke od njih nikada nismo ni pronašli. Gospodo, kvazi patrioti neka vas bude sram i stid - poručio je Helez.