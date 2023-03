Muslimani večeras obilježavaju odabranu noć Lejletul-berat

Mubarek noć Lejletul-berat nastupa večeras s akšam-namazom, a u džamijama širom Bosne i Hercegovine i dijaspore bit će obilježena prigodnim programima.

Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Sloveniji muftija ljubljanski Nevzet Porić u razgovoru za agenciju MINA kazao je da se ova noć obilježava učenjem mevluda, dobrovoljnim namazima, učenjem dova i traženjem oprosta od Allaha.

Utemeljenost u hadisima

- Vjeruje se da se u ovoj noći otvaraju vrata Božije milosti i oprosta, te da Uzvišeni Bog odlučuje o sudbini svakog pojedinca u narednoj godini. Za muslimane i muslimanke, Lejletul-berat je nagovještaj mubarek mjeseca ramazana, a mjesec ša'ban je vrijeme za koje je poslanik Muhammed, a.s., preporučio da se provede u ibadetu, činjenju dobrih djela i pripremi za mubarek mjesec ramazan, kako bismo nastavili s još većim intenzitetom izvršavanja ibadeta i činjenja dobrih djela u vrijeme dok postimo - kazao je Porić.

Podsjetio je da utemeljenost važnosti ove mubarek noći nalazimo u hadisima Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., na osnovu kojih Bošnjaci, kao i muslimani u mnogim muslimanskim zemljama, obilježavaju Lejletul-berat i smatraju je vrijednom.

- Vjeruje se da će Uzvišeni Bog oprostiti grijehe onima koji se iskreno pokaju za njih i zatraže oprost. Dakle, Lejletul-berat ima posebnu važnost, jer je to noć u kojoj ljudi stječu posebnu Allahovu milost i naklonost. Stoga je važno ovu milosnu noć provesti u ibadetu na način kako su to prakticirale ranije generacije muslimana ovih prostora - naglasio je muftija.

Istaknuo je da Lejletul-berat treba iskoristiti za obavljanje dobrovoljnih namaza u kućama, učenje Kur'ana, zikra i donošenje salavata na Božijeg poslanika Muhammeda, učenje dova Allahu, dž.š., i traženje oprosta za počinjene grijehe.

- Muhammed, a.s., je preporučio da postimo 15. dan mjeseca ša'bana, tj., dan nakon Lejletul-berata. Mjesec ša'ban ima posebnu vrijednost i dobra djela kao i ibadeti počinjeni u njemu, višestruko se nagrađuju. Zabilježeno je da je Muhammed, a.s., mnogo postio u mjesecu ša'banu, a ponekad i cijeli mjesec ša'ban. Zabilježeno je, također, da su ashabi, i kasnije generacije muslimana, sve do dana današnjeg, petnaesti dan mjeseca ša'bana postili, što nas može motivisati da i mi postimo na taj dan i svojim postom prakticiramo sunnet Muhammeda, a.s. - naveo je muftija ljubljanski.

Poručio je da su mubarek noći, a naročito Lejletul-berat kao Noć oprosta veliko ohrabrenje za vjernike i vjernice "u kojima se mogu povjeriti svome Gospodaru i predati mu svoje želje".

Sve što nas tišti

- U mubarek noćima imamo priliku da s Allahom, dž.š., iako je Njemu sve poznato, podijelimo sve ono što nas tišti u prsima i tražimo oprost, a Uzvišeni Bog sve obuhvata Svojom milošću i znanjem - naglasio je Porić.

Muftija smatra da nas vrijeme konzumerizma i digitalne tehnologije u kojem živimo, udaljava od duhovnosti, te da je je duši potrebna "duhovna hrana".

- Sve više vodimo računa o materijalnim dobrima, a zapostavljamo pravi smisao ljudskog postojanja kao Božijeg namjesnika na Zemlji. Tradicionalne vrijednosti uz koje smo odrasli, potisnuli smo ih iz svojih života, a prihvatili nametnute obrasce ponašanja i ophođenja s ljudima diktirane različitim društvenim mrežama i tzv. sviđanjem, odnosno 'lajkovanjem', zapostavljajući lične i prisne međusobne kontakte. Mubarek noći su prilika da osvježimo iman, nahranimo dušu, napustimo virtualni svijet, vratimo se u realnost i sagledamo zbilju oko sebe - poručio je Porić.