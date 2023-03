Kao da nismo gledali video: Srdić i Salihagić kao da su na koridi, "kriv je on!"

- Kolega Salihagić je došao za moj stol i počeo me verbalno vrijeđati, spominjao mi je suprugu u smislu unapređenja da sam ja taj koji radi na tome da načelnik unaprijedi moju suprugu. Ne znam otkud mu to. Čovjek izazvan našom diskusijom na Vijeću gdje sam ga, političkim žargonom kazano, devastirao i potopio jer sam rekao istinu. Bila je pauza, krenuo je prema mom stolu, ja sam mu uzvratio istom mjerom.

Na sjednici Općinskog vijeća u Novom Sarajevu došlo je do fizičkog obračuna dvojice vijećnika, Srđana Srdića (samostalni vijećnik) i vijećnika (Narodni evropski savez) Nedima Salihagića.

Onda mi je počeo spominjati suprugu i tada sam ustao i pitao hoćemo li to krenuti na porodicu jedan drugom. Rekao mi je hajde da izađemo pred dvorište da se obračunamo, to su svi čuli, ja sam rekao nikakav problem i zagrlio ga – kaže Srdić.

Pozlilo mu

Dodaje da je objavljen samo dio snimka.

- Ispalo je da sam ga udario, a nisam nego je ruka proklizala kako sam htio da ga zagrlim i da izađemo da se obračunamo. Čovjek me je pozvao da izađemo, ja to više nisam mogao da trpim. Ja sam evo sad iz Hitne pomoći, pritisak mi je skočio, pozlilo mi je jer se moja supruga stalno spominje i preko nje i djece vrše pritisak – zaključuje Srdić.

Salihagić tvrdi da ga je Srdić napao

S druge strane, kako za portal "Avaza" ističe vijećnik Narodnog evropskog saveza Nedim Salihagić, Srdić je njega napao, tačnije prvo ga je vrijeđao verbalno a onda je nasrnuo fizički.

- Imali smo raspravu oko jedne tačke, oko koje sam ja iznio svoje mišljenje što se može vidjeti na snimku. On je iznio svoje. Na izlasku iz sale, tokom pauze, došlo je do jedne vrste vrijeđanja, na šta sam mu ja odgovorio bez psovki. Onda je bilo ono što je bilo, što se vidi na snimku. Da ja sam ne prepričavam nikakva preuveličavanja, on je sklon tome. Volio bih da informišete javnost šta se dogodilo. Ja se nisam ni sa kim pobio. Tučnjava nije bila, jer ja nisam odgovorio ni na šta.

"Ja nisam ništa inicirao"

Ističe da mu je žao što je došlo do sukoba.

- Meni je zaista žao što je došlo do ovoga, što ljude trujemo sa ovim. Baš mi je žao što je do ovoga došlo, nismo mi birani od strane građana za ovo. Ja nisam ništa inicirao - rekao nam je Salihagić.

Na lice mjesta izašla policija

Ističe da je Srdić na kraju pozvao policiju.

- Policija je isto došla, on je pozvao. Obojica smo dali izjave. Ja nikada ne bih zvao policiju zbog ovih stvari da dolaze. Meni je populistički nastupi ne zanimaju, meni je žao što je do ovoga došlo, nije mojom željom - zaključio je Salihagić.