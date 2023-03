Problemi na dionici Počitelj - Zvirovići: Novi penali zbog probijenih rokova

Baš kao i u slučaju mosta Počitelj, zbog probijanja rokova će u JP “Autoceste FBiH”, kako saznajemo, a što je sasvim izgledno, aktivirati mehanizam naplate penala i za samu trasu autoceste od početne stacionaže do mosta Počitelj i od te građevine do petlje Zvirovići. Riječ je o LOT-u 1 ugovora o izgradnji poddionice Počitelj – Zvirovići potpisanog 20. juna 2019. godine, dok je most Počitelj označen kao LOT 2.

Pokrenuli proceduru

Rok za izgradnju LOT-a 1, prema ugovoru, bio je 24 mjeseca, a za LOT 2, za koji su “Autoceste FBiH” još u januaru pokrenule proceduru naplate ugovorne kazne, 30 mjeseci.

Iz “Autocesta FBiH” su nam kazali da su određena kašnjenja na radovima koji su vezani za LOT 1 posljedica iznimno nepovoljne geologije, što se posebno odnosi na dionicu od mosta Počitelj do tunela Počitelj, a što se ugovorno tretira kao opravdano kašnjenje.

Međutim, izvođač “China State Construction Engineering Corporation Limited” je, naveli su, podnio dodatne zahtjeve za produženje roka koji su trenutno u fazi pregleda od nadzora.

Ugovorna prava

Nakon što nadzor dostavi mišljenje “Autoceste FBiH” će ponovo analizirati svoja ugovorna prava po pitanju naplate penala i o tome donijeti odluku.

- Prema onome što je trenutno izvjesno, sva kašnjenja neće biti opravdana, pa će mehanizam naplate penala i na ovom ugovoru biti aktiviran i obračunati penali u skladu s ugovorom - kazali su nam iz “Autocesta FBiH”.

Iz “Autocesta FBiH” su napomenuli da su za oba ugovora o izgradnji dionice Počitelj – Zvirovići značajno produženi rokovi u odnosu na ugovorene upravo zbog svih okolnosti koje su bile opravdane i već su uvrštene u dodatno vrijeme kada se zbog navedenog nisu obračunavali penali.

- Oba ugovora su produžena za maksimalno opravdano vrijeme te će za oba ugovora biti primijenjene ugovorne obaveze naplate penala za štete nastale kao izravna posljedica kašnjenja - kazali su iz “Autocesta FBiH”.