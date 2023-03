Magoda: Nisam osuđen za nasilje u porodici, niti je ikada podignuta optužnica

Nakon što se u medijima pojavila informacija da će Kenan Magoda (SDP) biti predložen za ministra za kulturu i sport Kantona Sarajevo, to je izazvalo oštre reakcije. Naime, nakon informacija njegove bivše supruge da je počinio nasilje u porodici, za danas najavljeni protesti ispred centrale SDP-a, a Kenan Magoda je na društvenim mrežama demantovao te navode.

On je priložio i dokumente na kojima se vidi da nije osuđen za krivično djelo.

Njegovu reakciju prenosimo u nastavku:

- Oštro demantujem diskreditirajuće navode koji su plasirani u javnosti. Nikada nisam bio osuđen za krivično djelo nasilja u porodici niti je ikada podignuta optužnica za navedeno djelo.

Protiv pojedinaca koji su iskoristili neistine i pokrenuli političku hajku ću podnijeti privatne tužbe.

"Bez ikakvih dodatnih dokaza"

Politika je prljav posao, ne zbog toga što u javnost dolaze intimne priče iz vašeg privatnog života, među njima i mnoge laži, već i zbog toga što u te priče uvlače i vašu kompletnu porodicu, a posebno djecu. Da sam znao da će to biti cijena mog aktivnijeg angažovanja u politici, nikada se ne bih upustio u to i poštedio bih svoju djecu, svoje roditelje i sestru ovako ružnih iskustava.

Ponovni napadi na mene, bez ikakvih dodatnih dokaza, su me zatekli. Optužbe moje bivše supruge za navodno nasilje prema njoj, koje je ona iznijela krajem prošle godine, sam već tada demantovao i priložio zvanične dokumente koji osporavaju njene optužbe.

Ponovit ću sve ono što sam rekao i prvi put, krajem prošle godine, kada me je bivša supruga optužila za porodično nasilje. Nikada nisam bio nasilan niti osuđivan.

Protiv mene se ne vodi nikakav krivični postupak, niti sam ikada bio optužen za bilo koji vid nasilničkog ponašanja. Nije istina ni to što je moja bivša supruga tvrdila da sam bio osuđen za nasilje, a da je to brisano iz evidencije. Rješenje o zabrani prilaska, koju je sud donio kao privremenu mjeru, je poništeno zbog nedostatka dokaza i za to vam dostavljam dokaz. Ja u tom periodu nisam bio politički aktivan, a kamoli da sam imao neki utjecaj pa da sam mogao izvršiti politički pritisak na pravosuđe da me oslobode, što su neki tvrdili u optužbama protiv mene.

Zaštita porodice od patnje

Nakon što sam optužbe demantovao zvaničnim dokumentima, nisam se želio više izjašnjavati o tome i davati povod za dodatne rasprave, kako bih zaštitio svoju djecu i porodicu od nove patnje i prljavštine. Ne mogu vam opisati koliko sam ojađen što moja djeca moraju prolaziti kroz sve ovo. Nijedna funkcija nije vrijedna da svoju porodicu izložite ovakvom javnom linču, bez dokaza i činjenica, samo na osnovu izjave jedne osobe.

Da ne spominjem to da sam iznenađen reakcijama stranačkih kolegica, koje me nisu kontaktirale po ovom pitanju nakon što su optužbe iznesene krajem prošle godine i nakon što sam ih demantovao, da čuju i moju stranu priče. Ukoliko vjeruju u sve to i imaju dokaze protiv mene, zašto od organa stranke nisu tražili da me izbaci iz stranke? Zašto im nije smetalo to što sam bio Predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo, što sam zatupnik u skupštini Kantona Sarajevo, gdje sam izabran glasovima građana, te delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine? Zašto to iznose tek sada kada sam kandidat za ministra kulture i sporta? Za sve što su javno iznijeli ce uskoro morati dokazivati na sudovima jer ću već sutra podnijeti tužbe za klevetu.

Pravi se spektakl

Lično osuđujem svaki vid nasilja i smatram da nasilnicima nije mjesto u političkoj stranci, gdje bi trebali zastupati interese građana, a kamoli ne na nekoj od javnih funkcija. Ali bi bilo poželjno da za tako teške optužbe postoje dokazi, a one ih, u mom slučaju, nemaju.

Ovo vrijeme bilježe brza dešavanja i još brže širenje vijesti, posebno loših vijesti od kojih se pravi spektakl. Pri svemu tome često zaboravimo da time nanosimo veliku štetu, ne samo osobi koju napadamo bez argumenata, već i cijeloj njenoj porodici, posebno djeci. Zbog toga je bitno da, prije nego što nekoga izvrgnemo javnom progonu, prvo provjerimo da li progonimo pravu osobu i da li imamo dokaze za svoje tvrdnje i informacije koje širimo.

Nadam se da to nikada nećete osjetiti na svojoj koži - naveo je.