Stanivuković osudio napade na novinare: U novom Zakonu o NVO ne vidi ništa sporno

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković pozvao je Vladu RS da povuče Nacrt izmjena Krivičnog zakonika RS, zbog nejasnoća, ali i primjedbi dijela javnosti.

- To je ogromna uvreda, koja je neprihvatljiva u javnom diskursu. Mi političari, koji smo zbog javne pozicije na meti, nekada vrlo opravdanih napada, nekada jedan dio novinara i političara zna i da pretjera, ali opet moramo da trpimo viši stepen svega toga. U nekoj emociji kada nekada izađe koja riječ neprimjerena iz vas, treba da makar bude ogromno izvinjenje i povlačenje svega toga – kazao je Stanivuković.

Neprihvatljivo ponašanje

Na pitanje novinara da li je, prema njegovom mišljenju, spodoba uvreda referirajući se na “epitet” koji je udijelio novinarima Milorad Dodik, predsjednik RS.

– To je uvreda, neprihvatljiv riječnik za jednog političara, državnika, ma ko god on bio – rekao je pa dodao:

- Neprihvatljivo je i za nekoga ko je na manjoj poziciji, načelničke, a da ne kažem tako visoke pozicije. Tim zakonom, čitao sam ga dobrano ništa nije dobro definisano. Najopasnija stvar u zakonima je da ih dobro ne definišete, mogućnost velike proizvoljnosti, subjektivnih kvalifikacija, tada odlazite u anarhiju.

Poseban zakon o medijima i društvenim mrežama

Složio se da je potrebno donošenje posebnog zakona o medijima, portalima, kao i društvenim mrežama. Dodao je da je protiv selektivnog pristupa u zakonskim rješenjima.

– Ne možete uzeti samo jedan fragment, koji boli i mene kao čovjeka, ali nije to u redu. Hajde da samo izliječimo zakonom boljke koje muče one najveće ribe, a ove druge, pa nek se i dalje neko nad njima iživljava, to je neprihvatljivo, ko god to rekao, pa i Dodik, Željka, Višković pa i gradonačelnik Banje Luke – istakao je.

Stanivuković je podržao novinare, osudio napade, apelovao na bezbijednost, kritikovao i izmjene Krivičnog zakonika RS.

Definisati svaku organizaciju koja se finansira izvana

– Moj stav kao čovjeka koji voli RS, koji je nacionalno, patriotski osviješten, je da se definiše svaka organizacija koja se finansira izvana, van RS da se dobro češlja i pročešlja šta se to radi, kako se to radi. Ako je neko spolja finansira, da li da podriva sukobe, da li da radi neke latentne skrivene stvari, zbog čega. Ne vidim razlog zašto se RS ne bi dodatno zaštitila. Ako nekakva Austrija, Njemačka, Amerika, ko god istok – zapad, ima interes da nekog ovdje finansira, mogu biti najplemenitiji, ali mogu i oni drugi, treba to definisati. Unaprijed ne mogu da pričam, ne znam šta je predmet takvog zakona, ali ovo je moj stav prije nego što sve dođe pred poslanike – zaključio je Stanivuković.