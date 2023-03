Uhapšen doktor Jasmin Mujanović zbog prijetnji tužiteljici i sutkinji

Jasmin Mujanović iz Zenice uhapšen je danas zbog prijetnji tužiteljici Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona i sudiji Općinskog suda u Zenici, a sve zbog krivičnog procesa koji se protiv njega vodi na ovom sudu.

Prijepodne se MUP ZDK obratio jasnosti sa informacijom o hapšenju i procesuiranju osobe koja se dovodi u vezu sa prijetnjama tužilačkim i sudskim zvaničnicima u ZDK, ali nije saopćeno više detalja. U poslijepodnevnim satima potvrđeno je da je osoba koja je prijetila uhapšena.

Optužnica podignuta u septembru prošle godine

Prema informacijama do kojih se moglo doći putem zvaničnih izvora, Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 05.09.2022. godine, podiglo je optužnicu protiv Jasmina Mujanovića i Ulmihane Kurtalić zbog produženog krivičnog djela zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika iz člana 219. stav 1. u vezi sa članom 55. KZ FBiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 07.09.2022. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Zenici. Uvažavajući presumpciju nevinosti iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku F BiH u kojem je u stavu 1. definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja, objavljena je anonimizirana optužnica u cilju zaštite oštećenih lica, svjedoka, službenih evidencija.

Zanemarivali djecu

U njoj je navedeno da je podignuta protiv:

1.MUJANOVIĆ JASMINA iz Zenice, osuđivan presudom Općinskog suda u Zenici broj: ……… od 05.06.2020. godine, za krivično djelo iz člana 332. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, na kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca, ne vodi se drugi krivični postupak,

2. KURTALIĆ ULMIHANE, iz Zenice, neosuđivana, ne vodi se drugi krivični postupak,

što su, u dužem vremenskom periodu tokom 2021. godine, pa do 04.03.2022. godine, na području Zenice, kao roditelji grubo zanemarili svoje funkcije zbrinjavanja i odgoja zajedničke mldb. djece i to: mldb…….., ……… i …….sa kojim žive u zajedničkom domaćinstvu, na način da su usljed konzumiranja alkohola i droga, propustili da vode brigu o higijeni i zdravlju djece, odlasku u školu mldb. ……. i njegovim školskim obavezama, te djecu ostavljali često bez nadzora i fizički kažnjavali, kao i opstruirali saradnju sa JU Centrom za socijalni rad Zenica tokom vođenja postupka i posjeta porodici, iako su svjesni da tako postupajući grubo zanemaruju funkciju zbrinjavanja i odgoja djece, to i htjeli, zbog čega su od strane oca osumnjičene K. I. i prijavljeni JU Centru za socijalni rad Zenica, dakle, kao roditelji grubo zanemarili svoju funkciju zbrinjavanja i odgoja djeteta ili maloljetnika, čime su, svako ponaosob, počinili produženo krivično djelo Zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika iz člana 219. stav stav 1. KZ F BIH, u vezi sa članom 55. istog Zakona.

Doktor u Kantonalnoj bolnici Zenica

Mujanović je inače ljekar u Kantonalnoj bolnici Zenica, a prema dostupnim podacima, prije nekoliko godina prouzrokovao je i doživio tešku saobraćajnu nesreću, od koje ima trajne posljedice, a i dugotrajno je liječen.

Jučer u poslijepodnevnim satima i jutros je Mujanović na društvenim mrežama ostavio nekoliko statusa, u kojima je vrijeđao i prijetio tužiteljki Rasmi Baždalić i sutkinji Aidi Smajiš, između ostalog riječima “Raznijet ću ih, ili grob”.

Prema dostupnim podacima, Mujanović je uhapšen jutros prilikom dolaska na sud, te ako je i ozbiljno planirao da izvede napad, nije ga uspio realizirati.