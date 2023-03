SDA, NES i SBiH dogovorili vlast u Unsko-sanskom kantonu

SDA i NES dogovorili su vlast u Unsko-sanskom kantonu. Večeras je pala konačna odluka, a sada je pitanje kako će se ovaj dogovor odraziti na formiranje vlasti u FBiH.

U koaliciju ulazi i SBiH

U koaliciju na nivou Unsko-sanskog kantona ulazi i SBiH. Tako će SDA prema tom dogovoru imati tri ministra, kao i NES, DF jednog i SBiH jednog.

NES bi trebao imati i premijera, što će biti Mustafa Ružnić. SDA je večeras mogla birati i to između tzv. Bloka B3 (NiP, NS i Pomak) i NES-a.

SDA izabrala NES

No, s obzirom na to da je B3 radio mimo odobrenja sarajevskih centrala, SDA je izabrala NES. S obzirom na to da je NES-u prijetilo totalno isključenje iz vlasti u ovom kantonu, SDA je vjerovatno tražila da se NES i SBiH povuku iz dogovora o federalnoj vladi.

Uskoro će biti jasno jesu li i pristali. Inače, NES i SBiH cijelo vrijeme su koketirali sa SDA, a Trojku su uglavnom ucjenivali.