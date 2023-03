Nikšić: Sporazum je prekršen, ne vidim zašto i Trojka ne bi razgovarala s drugim

Za Polis u programu Televizije Sarajevo govorio je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić. On je govorio o odnosima unutar Trojke, ali i o odnosima koalicionim partnerima na državnom nivou i federalnom nivou.

Komentirao je činjenicu da su SDA, DF, NES i Stranka za BiH na sastanku u Sarajevu potpisali sporazum o formiranju vlasti u Unsko-sanskom kantonu.

Uvukli NiP i NS kako bi se napravio alibi

- Došlo je do prekompozicije vlasti u USK. Mislim da je nekom vrlo kvalitetnom strategijom SDA uspjela da uvuče lokalne organizacije NiP-a i Naše stranke kako bi osigurala alibi da napravi većinu sa NES-om. To je standard. Ko ima većinu može da fomira vladu – rekao je Nikšić.

U šali dodaje kako očekuje da vidi program oko kojeg su se stranke okupile u USK.

Ističe da se stranke Trojke, kad su u pitanju ostali nivoi vlasti, posebno Federacija BiH, “neće praviti mrtve” nakon što su njihovi koalicioni partneri (NES, SBiH) otišli u vlast sa SDA u USK.

Nemaju namjeru izaći na nivou FBiH

- Naravno da se može dogoditi da ta grupacija u USK bude grupacija i na području Federacije. Ukoliko SBiH i NES izađu, a imamo uvjeravanja da nemaju namjeru, vidjet ćemo šta će se dešavati – kazao je Nikšić.

On je istakao da je sporazum prekršen.

- Do večeras je bio potpuno izvjestan stav partija Trojke da potpuno zatvaramo vrata drugoj priči. No, sad su odškrinuta vrata i za neke druge stvari. Ne vidim zašto i Trojka ne može razgovarati. Očekuje nas ozbiljan razgovor i da na kraju donesemo odluku šta i kako. Još uvijek je naš prvi izbor ono što smo potpisali. Očekujemo da to važi i za sve druge – rekao je Nikšić.