Halil Bajramović za "Avaz": Nije bilo sukoba sa Samardžićem, dezinformacije šire botovi NES-a

U sarajevskom hotelu Holiday, prema pisanju pojedinih medija, jutros je navodno došlo do sukoba predsjednika Naroda i pravde Unsko-sanskog kantona Halila Bajramovića, sa savjetnikom premijera USK Sulejmanom Samardžićem, koji je član NES-a.

Međutim Halil Bajramović za portal „Avaza“ je to demantirao.

- Ja upravo sjedim i svi akteri sjede sa mnom u prostoriji, tako da su to dezinformacije od ovih botova NES-a. Sa mnom sjede Hamdija Avdić, Suljo Samardžić. Svi sjedimo na istom mjestu. Dezinformacija – rekao je Bajramović za portal „Avaza“.

Kazao je da ove dezinformacije širi premijer USK Mustafa Ružnić.

- On je mene malo uvrijedio, ali nema veze. To je mala svađica neka bila, ali ništa to nije. Ništa nije bilo. Sjedimo na kraju krajeva svi zajedno – kazao je Bajramović.

Portparol MUP-a KS Mersiha Novalić za portal „Avaza“ je potvrdila da je slučaj prijavljen policiji jutros u 9:30 sati.

- Jedan muškarac je prijavio da ga je fizički napao njemu drugi poznati muškarac. Zvanično zaprimljene prijave od oštećene osobe još uvijek nemamo – rekla je Novalić.