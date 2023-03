Evo koje velike aviokompanije iz Evrope posluju u BiH

U Evropi postoje velike aviokompanije (više od 200 aviona), srednje velike (70 do 200 aviona), osrednje (30 do 70 aviona), male (10 do 30 aviona) i minijaturne (ispod 10 aviona).

Prema podacima Zamaaero avioportala, u Evropi postoji samo sedam velikih kompanija, a to su Lufthansa Grupa, Air France-KLM, IAG, Turkish, Aeroflot, Ryanair, te easyJet.

U Evropi postoji 11 srednjih aviokompanija, a tu spadaju SAS, S7, Finnair, LOT, TAP, Aegean, Pegasus, Wizz Air, Norwegian, TUI i Jet2.