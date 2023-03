Jelena Trivić osniva svoju stranku

Milan Miličević prvi je političar koji je potvrdio da Jelena Trivić osniva novu političku opciju u Republici Srpskoj. V.d. predsjednik SDS-a govorio je o tome nakon sjednice Predsjedništva SDS-a, odgovarajući na novinarska pitanja.

- Ja želim Jeleni Trivić da uspješno završi i osnuje svoju političku stranku - rekao je, ističući da očekuje da ostanu zajedno "na putu rušenja aktuelne vlasti".

- Jeleni Trivić želim svu sreću. Ja sam lično kao v.d. predsjednik SDS-a ponudio Jeleni Trivić da bude dio SDS-a, to bi bilo zadovoljstvo - rekao je on.

Podsjetimo, Jelena Trivić bila je kandidatkinja PDP-a koju je podržao i SDS u trci za predsjednika Relublike Srpske. U izbornoj noći proglasila je pobjedu, a zvanične rezultate koje je objavio CIK, prema kojima je predsjednik RS Milorad Dodik, Trivić, kao i formalno PDP i dalje spore tvrdnjama da su izbori pokradeni.

Povlačenje i sukob sa Stanivukovićem

U prethodnom periodu Trivić se povukla iz političkog života, ušla u sukob s Draškom Stanivukovićem, optužujući ga za saradnju u izbornoj krađi s Miloradom Dodikom i tvrdeći da neće ostati u PDP-u bude li u stranci i Stanivuković.

Prethodnih dana pojedini mediji su pisali da je Trivić predala dokumentaciju za registraciju stranke u kojoj bi se, navodno, trebao naći Ljubiša Petrović, SDS-ov gradonačelnik Bijeljine.

- Ljubiša Petrović jednako SDS, SDS jednako Ljubiša Petrović, to nema potrebe da se dovodi u pitanje - rekao je Petrović, demantujući navode o izlasku i stranke.

U Danu uživo o ovome je govorio i Zukan Helez, ministar odbrane BiH, koji je kazao i to da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić okreće upravo Jeleni Trivić.

“Situacija status quo”

Predsjedništvo SDS-a razmotrilo je u Banjoj Luci rezultate referenduma o opozivu gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića, inače kadra te stranke.

- Zadovoljni sa svim što se dogodilo, cilj je postignut. Zadovoljstvo postoji, ali isto tako postoji i čvrsta spremnost da se nastavi ozbiljno raditi - rekao je v.d. predsjednika SDS-a Milan Miličević.

Stranka će, rekao je on, nastaviti sa zahtjevom o smjeni lokalnog parlamenta predvođenog SNSD-om, koji je nakon neuspjele inicinative za opoziv izgubio legitimitet. Kaže, tražit će prvo od Vlade, pa onda od NSRS da raspusti Skupštinu Bijeljine, žaleći što to nije zakonska obaveza.

- Ja ću napomenuti da to nikada nije učinjeno. Ostaje status kvo, ista situacija - rekao je on, tvrdeći da to najviše šteti građanima, jer u pravilu skupštinska većina nastavlja da opstruiše rad gradonačelnika, blokirajući razvoj lokalne zajednice.

SDS je ponovio zahtjev KOLOS prema Savezu opština i gradova za pravedniju raspodjelu sredstava od PDV-a. Očekuju da se o tome razgovara i na sutrašnjoj sjednici Predsjedništva Saveza.

- Prihodi od PDV-a s kojima se zvanično hvali Ministarstvo finansija da su povećani za 20 posto, nisu značili povećanje prihoda u budžete opština i gradova više od 10 posto - rekao je Miličević, ističući da su samo računi za struju i troškove javne rasvjete lokalnim zajednicama veći za 50 posto.