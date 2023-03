Ramazan u Srebrenici: Ezani sa 11 obnovljenih džamija

Govoreći o ramazanu u Srebrenici i planiranim ramazanskim aktivnostima, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Srebrenica Damir-ef. Peštalić naglasio je kako se ovdje ramazan dočekuje s posebnim emocijama.

- Sve što se desi je dobro i veliko. Moramo napomenuti da nikada više neće biti isto, poslije genocida bilo koja aktivnost, bilo koji dan, bilo koji događaj, pa ni ramazan, ne može biti isti kao što je bio, ali ćemo se mi potruditi da napravimo ambijent u kome će se, prije svega naše majke, žrtve genocida, osjećati lijepo - naglasio je ef. Peštalić.

Posjeta usamljenih majki

Prioritet ovog ramazana bit će zajednički iftari, naveo je. Poseban akcenat će biti na zajedničkom iftaru za djecu i omladinu. A onima koji ne mogu doći na zajedničke, koji su stari i iznemogli, bit ćemo im na raspolaganju, tako da smo dogovorili sa imamima u svim našim džematima. Doći ćemo do ljudi koji su sami, do majki koje su same, koje ne mogu doći na iftar, kojima je teško spremiti iftar i otvorit ćemo vara svake usamljene majke. Važno je da im budemo pri ruci - poručio je Damir ef. Peštalić.

Efendija Peštalić se sjeća ramazana i dnevnih namaza u Srebrenici prije dvadeset godina kada su se vjerski obredi obavljali u privatnoj kući, uz veliko policijsko obezbjeđenje, a ezani su se mogli čuti samo u kući gdje su se obavljali namazi, dok se selam na ulici izgovarao šapatom.

Sedam aktivnih džemata

- Danas imamo sedam aktivnih džemata, 20 obnovljenih džamija kao i kompletnu infrastrukturu MIZ u Srebrenici. U školama vjeronauku uči 315 učenika, a 190 djece pohađa mektebsku nastavu - kaže ef. Peštalić.

Teravih-namazi u 11 mjesta

Teravih-namazi, ove godine klanjat će se u obnovljenim džamijama u Luci, Kruševom Dolu, Osatu, Osmačama, Dobraku, Sućeskoj, Gornjim Potočarima, Čaršijskoj džamiji u gradu, mesdžidu Gostilj i desetu godinu u musali Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, pojasnio je ef. Peštalić.

Dodaje, da će osim sedam ativnih imama, tokom ramazana biti angažovano devet učenika i učenica medrese i četiri osobe s posebnim odobrenjem MIZ, koji će predvoditi teravih-namaze na isto toliko punktova.