Nikšić: Ako Lendo ne potpiše, jedino Šmit može to da riješi

Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, bio je večerašnji gost u "Centralnom dnevniku" kod Senada Hadžifejzovića.

- Plan parlamentarne većine je da do utorka imamo imena za ministre u Vladi i da ih predamo predsjednici FBiH. Lendo ne bi bio na poziciji da ga nije izabrala parlamentarna većina. Ako Lendo ne potpiše, u datom roku ćemo donijeti zaključak na sjednici Predstavničkog doma da imamo blokadu i tražit ćemo od međunarodne zajednice da se poštuje parlamentarna većina. Ta sjednica će najvjerovatnije biti 5. aprila. Ako Lendo ne potpiše, jedino Šmit može to da riješi. Ne znam koji će Šmitov potez biti. Imamo uvjeravanje od međunarodnih predstavnika da neće dopustiti blokadu. Vjerujem da će Šmit reagovati. Šmit je govorio da se trebamo dogovoriti, ali i da neće pustiti blokadu - rekao je Nikšić i dodao:

- Neki ljudi uime SDA su mi nudili da promijenim stranku, gdje da dođem, šta da dođem, da sve ostavim. Nudili su mi pozicije i novac od izbora do danas. Nudili su puno para. Ne govorim o Izetbegoviću, ali o ljudima koji su uime SDA to nudili. To su isti ljudi koji su kupovali delegate.