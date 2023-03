Šta će biti sa kamatnim stopama u BiH?

Podizanje kamatnih stopa Američkih Federalnih rezervi za 0,25, ako istu odluku ne bude pratila i Evropska centralna banka, neće se odraziti na bankarski sistem u BiH, koji je, uvjeravaju stručnjaci, stabilan. Novo podizanje kamatnih stopa gurnulo bi ekonomiju u recesiju, jer ono nije dovoljno da se inflacija zaustavi, piše BHRT.

Odluka FED-a da podigne kamatne stope neće imati nikakvog uticaja na bankarski sistem BiH, ocjenjuju stručnjaci. Oprezan treba biti prilikom novih investicija, jer su krediti sada skuplji. Nedavno je u BiH došlo do blagog rasta kamata na kredite, ali su optimistične prognoze da će se inflacija usporavati do kraja ove godine.

Sprema se mjera

- Udruženja banaka BiH 3.13. Došlo je do blagog povećanja Ako ECB podigne referntnu kamatnu stopu porast će EURIBOR, a one kamate koje su ugovorene tako da su Eurobibor plus nešto, jedan ili dva, porast će, jer kad poraste osnovica porast će i i ukupna kamatna stopa kamtnih stopa na kredite jer na to banke imaju pravo. Regulator se sprema napraviti mjeru kojom banke mogu podići kamatnu stopu na kredite onoliko koliko su podigle i na depozite, tako da će to spriječiti neki rast kamata na kredite, a sam bankarski sistem je stabilan – rekao je Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka BiH.

Situacija bi se mogla jedino promijeniti jedino u slučaju da Evropska centralna banka odluči da ponovo podigne kamatne stope.

Prema posljednjim podacima inflacija potrošačkih cijena početkom godine iznosila je 14,1 posto.

Trenutna inflacija nije visoka

- Očekuje se da će inflacija u prvoj polovini tekuće godine biti povišena te da će se postepeno smanjivati tokom cijele 2023. godine. Procjene temeljne inflacije ukazuju da trenutna ukupna inflacija u BiH nije visoka – poručili su iz Centralne banke BiH.

Dok se čeka usporavanje inflacije, poput primjera radi u oblasti nekretnina za koje se očekuje smanjenje cijena, to se nažalost neće reflektovati na hranu, koja će i nastaviti da poskupljuje.

- Ono što će ubuduće uticati na inflaciju to je cijena hrane, a ona učestvuje najviše u strukturi potrošnje, mi nemamo svoju hranu, platni deficit u hrani jednak je našoj proizvodnji – kazao je Aleksa Milojević, ekonomist.

Inflaciju, međutim, smatraju stručnjaci, iako će se usporiti ne može zaustaviti samo rast kamatnih stopa, jer se može lako ekonomija gurnuti u recesiju, što se ističu već i dešava u pojedinim zemljama.