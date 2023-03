Zlatko Dizdarević o potezima Milorada Dodika: Na nizbrdici je, to je rezultat njegove panike

Vlada bosanskohercegovačkog entiteta RS usvojila je informaciju o prekidu saradnje s američkim i britanskim diplomatima i ambasadama u BiH zbog, kako su naveli, antidejtonskog djelovanja. Sve to je ranije najavio predsjednik RS Milorad Dodik.



Ugledni penzionisani novinar i diplomata Zlatko Dizdarević za „Avaz“ jasno ističe da je to budalaština, koja je rezultat Dodikove histerije, straha i panike.

Mimo Amerike

- O tome treba razgovarati racionalno, mislim da je to njemu samo dizanje repa. Kako se ne shvati da je najvažnija stvar napraviti sprdnju u tri rečenice oko toga i onda ga ne spominjati deset dana. Gore će mu biti. Mi sada to dižemo na nivo ozbiljne političke odluke, jednu budalaštinu koja je apsolutno debilizam, i u politici i u međunarodnim odnosima - istakao je Dizdarević.

Dodao je da se Dodik nalazi na najstrašnijoj nizbrdici, a da, nažalost, ima pozadinu u vidu polovine Narodne skupštine RS.

- Jednostavno, vidite da je 90 posto onih koji ne smiju glasati drugačije, vrlo je vjerovatno da su svjesni da je u pitanju idiotizam - rekao je Dizdarević.

Osim Vlade manjeg bh. entiteta, odluku o prekidu saradnje donijele su ranije još samo Sjeverna Koreja i Iran.

- Zato što ne smiju da se bave tim stvarima mimo dozvole Amerike, o čemu pričamo. Ovo može utjecati na građane RS zato što već sada postoji čitava serija sankcija. Kao - sankcije koje je Dodik dobio su ništa, to tako izgleda u javnosti, a ta sankcija je blokirala njegove finansijske kapacitete i finansijske mogućnosti da otplaćuje svoje dugove, milijarda duga anuiteta koji su mu došli na naplatu, a on ne zna odakle da ih naplati. Prema tome, naravno da će građani RS to osjetiti, ovako ili onako - naglasio je Dizdarević.

Politički faktor

Ipak, istakao je da je predsjednik RS, na nivou vanjske politike BiH, samo dio priče, jedan element.