Treći dan posta: Evo kada je vrijeme iftara u svim gradovima Bosne i Hercegovine

Treći dan je posta. Muslimani se odriču hrane i pića na nekoliko sati. Rano ujutro sehure, a onda tokom dana, obavljajući svakodnevne aktivnosti, čekaju vrijeme da se ponovo okrijepe.

Iftar u Sarajevu nastupa u 18:10 sati, dok u Tuzli i Živinicama iftar počinje u 18:09, a u Brčkom u 18:08. Zeničani će na iftar čekati do 18:12, dok će Prijedor i Sanski Most morati čekati sve do 18:17 sati.

Zadnji će iftar dočekati Velika Kladuša, Cazin i Bihać u 18:20 sati.

Pogledajte na našoj vaktiji kada je vrijeme iftara u svim gradovima Bosne i Hercegovine.