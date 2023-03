Poznati bh. profesor Miodrag Živanović za "Avaz": Dodikov životni cilj je da bude diktator

- On ništa ne radi bez interesa. Ti su dokumenti samo jedna fasada, a Dodik hoće nešto drugo. Ja to govorim zato što ga dugo poznajem. On na ovaj način hoće da legalizuje diktaturu. To je njegov cilj. Neće se on puno baviti medijima i novinarima, ovaj zakon služi samo za zastrašivanje, što je, također, neljudski, ali njegov krajnji cilj je legalizacija diktature - kaže profesor Živanović.

Istovremeno, Dodik najavljuje usvajanje zakona o djelovanju nevladinih organizacija, na osnovu kojeg bi se neke od njih trebale proglasiti stranim agentima. Nedugo nakon napada na aktiviste u Banjoj Luci predsjednik RS prijeti da će ovaj entitet usvojiti i propise po kojima će članovima LGBT zajednice biti zabranjen prilazak obrazovnim ustanovama?!

- To će se nastaviti. On će iduće godine naći nešto treće, četvrto ili peto, a sve da ostvari svoj životni cilj - da bude diktator - ističe Živanović.

Kriminalizacija klevete

Iz „Transparency Internationala“ upozoravaju da ćemo, nakon kriminalizacije klevete, unutar BiH imati „mini Bjelorusiju“. Sve se dešava samo nekoliko mjeseci nakon što je BiH dobila kandidatski status za članstvo u EU i Dodikovih obećanja da će nova vlast u BiH funkcionirati na principima međusobnog uvažavanja i dogovora.

- On je prekinuo odnose s ambasadama Velike Britanije i SAD, a to može jer je s njima u dobrim odnosima. To traje decenijama, jer njega su oni i doveli na vlast prije dvadesetak godina, kada je s dva poslanika imao većinu u tadašnjoj NSRS. Zato se on ne libi da i njima kaže svašta. Prekidanje odnosa nije njegova nadležnost na sadašnjoj funkciji, a onu prethodnu nije ni obavljao. On je formalno bio šef države BiH, a realno je bio peti pomoćnik šestog zamjenika Aleksandra Vučića i Aleksandra Vulina. Danas, kako vrijeme prolazi, nama će izmicati iz ruku šansa da se otvorimo prema Evropi kojoj pripadamo. Još veći problem će biti kad dođu na red naši zadaci, koje smo dobili kao mali đaci u školi, kad dođu na red evropske vrijednosti koje trebamo instalirati i u naše mehanizme, u poredak naših institucija i zakonodavstvo. Kako napraviti to otvaranje s ovih petnaestak malih, zatvorenih društava u BiH - kaže Živanović.

Period nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma smatra samoubistvom, jer je u BiH, s njenih 15-ak „državica“, napravljenih upravo da bi ostale izvan vremena i evropskog prostora, teško napraviti društvo za čovjeka.

- Posebno sa starim balkanskim problemom negiranja i nepoštovanja drugih i drugačijih. To je mukotrpan, dugoročan posao koji trebamo raditi, ali najprije moramo skloniti ove zidove između dijelova naše države, koja je mala i bez tih zidova. Moramo učiniti nešto da BiH, metaforički govoreći, bude veća nego što jeste. Inače nam nema spasa. Ako tu budemo trošili puno vremena, ovdje više neće biti ljudi, neće biti nikoga - upozorava profesor Miodrag Živanović.

Međunarodna zajednica, koliko god Dodik i njegova politika predstavljaju problem, ne brine se mnogo o tome, jer svi šute nakon njegovih posljednjih poteza kojima legalizira fašizam.

- Legalizacija fašizma, to poništavanje svega drugačijeg, ključni je problem i takvi ne možemo u EU, ne možemo nijedan akt napraviti. U okviru tih zahtjeva, koje moramo ispuniti, moramo napraviti institucije koje nisu samo domovi naroda. Mi sada imamo samo domove naroda. Nemamo šefa države, već Predsjedništvo koje je praktično Dom naroda. Nemamo Vladu BiH, već deset ministara koji su ustvari Dom naroda. Teško će se ta struktura razoriti jer predugo funkcioniše ovdje - pojašnjava Živanović.

Nije potrebna

Na pitanje ima li Dodik podršku izvan granica BiH, a u fokusu su njegovi odnosi s Rusijom i Putinom, Živanović kaže da njemu ona nije potrebna.

- On ne trpi nikoga. On je po svom mentalnom ustrojstvu takav. Uvijek nađe načina da odbaci bilo kakvu pomoć, jer prevelika je taština, sujeta u pitanju. On nije političar, već tehnolog vlasti. Zato ga političke podrške, ili pokude, ne zanimaju - dodaje Živanović.

Naš sagovornik ne vjeruje u realizaciju Dodikovih dugo ponavljanih prijetnji secesijom RS, jer bi to značilo raspad međunarodno priznate BiH, a otcjepljenje polovine države niko neće dopustiti.

Albansko pitanje

Komentirajući situaciju u Crnoj Gori, koja će u drugom krugu 2. aprila birati predsjednika države, Živanović kaže da ovlaštenja predsjednika nisu velika, pa ni izbori nemaju značaj kakav će imati parlamentarni. Smatra da će se stvari na Balkanu morati početi rješavati od albanskog pitanja, na način kako je to predlagao nekadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić, a potom otvarati hermetički zatvorenu Srbiju.

- BiH će na kraju ispasti najveći i najkompleksniji problem. To se meni ne dopada, ali, nažalost, stanje je takvo - kaže Živanović.