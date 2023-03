U Bosni i Hercegovini danas oblačno sa kišom

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. Na planinama se očekuje snijeg.

Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, uz postepeno skretanje na sjeverni. U kasnim večernjim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne se očekuje jaka bura.

Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna oko 11 °C.